Европейцы в выигрыше больше, чем американцы после прихода Трампа: с чем именно связывают рост акций

Рекордный рост акций в Европе: что происходит на рынках?

Европейские фондовые рынки демонстрируют более быстрый рост по сравнению с американскими с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Инвесторы надеются, что регион сможет избежать масштабной торговой войны.

Согласно информации Financial Times, с 17 января, последнего торгового дня перед инаугурацией Трампа, индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 5,6%, тогда как S&P 500 вырос всего на 2,5%, а Nasdaq Composite – на 2,2%.

Рост европейских рынков связан с тем, что Трамп пока не ввел новые пошлины против ЕС, а также с надеждами на мирные переговоры по Украине. Хотя президент США обещал масштабные тарифы против европейских товаров, пока ни один из них не вступил в силу.

Главный инвестиционный стратег Russell Investments Эндрю Пиз отметил, что рост банковского кредитования и понижение ставок Европейским центральным банком поддерживают фондовый рынок. Европейские акции имеют сильнейший старт года с конца 1980-х и демонстрируют лучшие результаты по сравнению с американскими за последнее десятилетие, как отмечено в аналитической записке Bank of America.

Выгоду получили финансовый и оборонный секторы, а также производители предметов роскоши. Акции Rheinmetall, крупнейшего европейского производителя боеприпасов, подорожали на 34% в месяц, а акции Richemont – на 11%.

Однако в среду европейские рынки просели после заявления Трампа о возможном введении 25% пошлины на импорт автомобилей, фармацевтики и микросхем.

Ранее Телеграф писал о том, что Трамп отдал приказ о внедрении "взаимных тарифов" в торговле: попадает ли под них Украина?