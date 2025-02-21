Была на обложке Playboy и почти получила "Оскар": что известно о внучке Муссолини и племяннице Софи Лорен

Алессандра Муссолини не стесняется своей фамилии и приложила усилия, чтобы его носили ее дети

Алессандра Муссолини – яркая и противоречивая фигура в итальянской общественной жизни. Внучка Бенито Муссолини, племянница Софи Лорен, актриса, модель, политик — ее биография полна неожиданных поворотов. Однако, несмотря на свое родство с фашистским диктатором, ни она, ни ее сын Романо не стесняются своего происхождения, в отличие от внучки Сталина.

От кинематографа и модных подиумов до работы в парламенте — она всегда в центре внимания. "Телеграф" выяснил, как выглядит Алессандра Муссолини и что известно о ней.

Родилась 30 декабря 1962 года в Риме в семье Романо Муссолини, третьего сына фашистского диктатора Бенито Муссолини и Анны Марии Вильяни Сциколоне. Ее тетей является известная актриса Софи Лорен.

Алессандра училась в Американской зарубежной школе в Риме. Потом она окончила Университет Римини, получив степень магистра киноменеджмента. В октябре 1989 года вышла замуж за офицера таможенной полиции Мауро Флориани. В браке родилось трое детей: Екатерина, Кларисса и Романо, названный в честь дедушки. Долгое время внучка Муссолини боролась за то, чтобы ее дети носили фамилию известного прадедушки, что требовало длительного и сложного юридического процесса. В конце-концов ей это удалось.

В молодости Алессандра пробовала себя в актерской карьере, появившись в фильме "Особый день" (1977). Кинолента была номинирована на премию "Оскар" как лучший иностранный фильм. Внучка диктатора тоже была фотомоделью. В частности она сотрудничала с журналом Playboy и появлялась на обложках итальянского и немецкого выпусков в 1983 году. В 1982 году она выпустила музыкальный альбом Amore, который был издан только в Японии.

В 1992 году Алессандра начала политическую карьеру, избравшись в итальянский парламент от партии "Национальный альянс". В 2003 году основала собственную неофашистскую партию "Социальная инициатива", формально существовавшую до 2009 года. С 2004 по 2008 год являлась членом Европейского парламента. В 2008 году присоединилась к альянсу правых партий Сильвио Берлускони, а с 2014 по 2019 год была депутатом Европарламента от Европейской народной партии. После поражения на выборах в 2019 году отошла от активной политической деятельности.

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В мае 2020 года Алессандра Муссолини была исключена из списка санкций Украины. Ранее ее ошибочно внесли в этот список из-за путаницы с другим итальянцем, Алессандро Мусолино, участвовавшего в наблюдении за незаконными выборами на оккупированных территориях Донбасса. Алессандра Муссолини заявила, что никогда не была в Украине и не участвовала ни в каких политических событиях, связанных со страной. Исключение ее из списка санкций она назвала "восстановлением правды".

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Сейчас бывшая политик активно появляется в публичном пространстве. В частности, в сентябре 2024 года она приняла участие в итальянских "Танцах со звездами". Ее партнером был Микаэль Фонтс.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о потомках Гитлера. Одни говорят, что фюрер был геем и не мог иметь детей, другие, что у него было много женщин и есть внебрачный сын.