Команда Трампа тайно говорит с оппонентами Зеленского: с кем и о чем, — Politico
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Встреча якобы прошла в Киеве
Американские СМИ сообщают, что высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа провели тайные переговоры с украинскими политиками. Встречи прошли именно тогда, когда Вашингтон активно давит на украинского лидера.
По информации трех украинских парламентариев и американского эксперта по республиканской партии, четверо соратников Трампа якобы встретились с бывшим премьером Юлией Тимошенко и представителями партии Петра Порошенко в Киеве. Об этом пишет Politico.
Главной темой разговора стал вопрос о возможности проведения досрочных президентских выборов в Украине. Сейчас выборы отложены из-за действующего в стране военного положения.
В команде Трампа считают, что Зеленский проигрывает выборы из-за усталости украинцев от войны и разочарования коррупцией. Однако последние опросы показывают обратное – рейтинг Зеленского вырос после скандальной встречи в Овальном кабинете, где ему пришлось противостоять президенту Трампу и вице-президенту Венсу.
Согласно опросу британской компании Survation, 44% украинцев готовы поддержать Зеленского на президентских выборах. Его ближайший конкурент – бывший командующий ВСУ Валерий Залужный отстает более чем на 20%. Порошенко имеет поддержку только 10% опрошенных, а Тимошенко – 5,7%.
Официально Белый дом отрицает вмешательство во внутреннюю политику Украины. Министр торговли США Говард Лутник на этой неделе подчеркнул, что Трамп не вмешивается в украинскую политику и только ищет партнера по миру.
Однако действия американской администрации, как пишет Politico, свидетельствуют об обратном. Трамп назвал Зеленского " диктатором без выборов ", а директор Национальной разведки Тулси Габбард безосновательно обвинила Киев в отмене выборов.
Проведение выборов до завершения активных боевых действий критикуют многие эксперты, поскольку это может быть выгодно России. "Путин использует Трампа, чтобы навязать Украине выборы с одной целью – взорвать нас изнутри. Он хочет убрать Зеленского, потому что он является символом нашего сопротивления", – заявил глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко.
Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский ответил Макрону о мире в Украине. Он сказал, что окончание войны в Украине не должно завершиться успехом для России и означать капитуляцию со стороны подвергшегося нападению государства.