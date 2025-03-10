В Канаде избрали преемника Джастина Трюдо: им стал экономист Марк Карни

Карни уже выступил с речью, в которой пообещал построить более сильную экономику и защитить границы страны

Новым лидером правящей Либеральной партии Канады 9 марта был избран экономист, бывший руководитель Банка Канады и Банк Англии Марк Карни. Он заменит в должности премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что Карни получил 85,9% голосов избирателей, тогда как Христя Фриланд, у которой были шансы стать премьером – всего 8%. Два других кандидата, Карина Гоулд и Фрэнк Бейлис, получили 3,2% и 3% голосов соответственно.

Карни уже выступил с речью, в которой пообещал построить более сильную экономику, защитить границы страны и выстроить экономические отношения Канады с надежными торговыми партнерами. Кроме того, Карни отметил, что "торговая война", которую против Канады начал американский президент Трамп, ударит по самим США в первую очередь, а ответ канадского правительства на действия трампистов был вполне правильным.

"Меры будут оставаться в силе до тех пор, пока США не смогут присоединиться к нам в принятии надежных и достоверных обязательств по свободной и справедливой торговле", — сказал он.

Стоит отметить, что 60-летний Марк Карни – опытный экономист. Он – бакалавр экономики Гарварда и доктор философии Оксфорда. Он долго работал в инвестиционной компании Goldman Sachs, в 2008 году стал главой Банка Канады, а в 2013 году первым иностранцем, назначенным на высокий пост руководителя Банка Англии, которым руководил до 2020 года, когда решил уйти в политику.

Ранее "Телеграф" писал о том, что более 165 тысяч канадцев подписали петицию с призывом лишить миллиардера Илона Маска, близкого к президенту США Дональду Трампу, гражданству Канады.

Отметим, что обострение между двумя дружественными странами началось после высказываний Трампа о том, что он хочет сделать Канаду 51-м штатом США. Более того, он хочет сделать своего друга, легенду хоккея Уэйна Грецки, "губернатором Канады". Отметим, что недавно сборная Канады по хоккею обыграла команду США в принципиальном матче.