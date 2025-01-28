Сербский премьер уходит с должности из-за обострения протестов

Вучевич занимал должность премьера с мая 2023 года

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич сложил полномочия на фоне массовых акций протеста в стране. Последней каплей стали столкновения между студентами и сторонниками правящей партии в Нови-Саде, во время которых пострадали демонстранты.

Протестующие более двух месяцев требуют изменений в политической жизни страны и ответственности. Об этом сообщает местный телеканал N1.

Вучевич, занимавший пост премьера с мая 2023 года, отметил необходимость "максимальной ответственности" со стороны своей политической силы. По его словам, такое решение удовлетворяет большинство требований участников акций протеста.

Студенческие протесты в Сербии развернулись после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. 1 ноября 2023 года там обрушился бетонный навес, что привело к гибели 15 человек.

Президент Сербии Александр Вучич предложил обновить половину состава правительства после того, как десятки тысяч протестующих заблокировали центральную часть Белграда. Накануне демонстранты перекрыли движение транспорта в нескольких районах столицы.

После отставки премьера президент страны должен предложить нового кандидата на должность главы правительства. По конституции Сербии парламент страны должен утвердить следующего премьер-министра в течение 30 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Сербии сделали нелестный прогноз об окончании войны. Пользователи возмущены словами сербского лидера.