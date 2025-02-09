Вот так "повезло": у автомобиля президента Сербии на большой скорости отвалилось колесо (видео)

Служба безопасности страны начала расследование инцидента, официальных заявлений еще не делалось

Президент Сербии Александар Вучич, считающийся союзным для России, попал в ДТП во время рабочей поездки по стране. У его служебного автомобиля на большой скорости отвалилось колесо, но сам Вучич во время дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

Об этом сообщил сербский портал RTS. А сам момент ДТП с участием сербского президента, которое произошло в Центральном Банате (один из регионов Сербии), попал на видео.

Отмечается, что Вучич не пострадал. Он пересел в другую служебную машину и продолжил рабочую поездку. Сам Вучич объяснил, что инцидент произошел, когда он направлялся из города Мокрин в Кикинду, где должен был посетить митинг провластной партии. Президент пошутил, что у автомобиля просто отвалилась шина, а это вряд ли было бы смертельно.

"Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся", – сказал он.

При этом на видео, которое появилось в сети, можно увидеть, что отлетело само колесо тяжелобронированного элитного автомобиля, перевозящего главу государства во время рабочих поездок. Служба безопасности страны уже начала расследование инцидента, официальных заявлений на этот счет еще не делали. Следователи попытаются установить, не было ли это покушение на жизнь Вучича.

Напомним, что Сербия недавно считалась главным союзником России в Европе. Однако есть нюанс: страна принимает украинских беженцев, отправляет гуманитарную помощь и даже через посредников продавала боеприпасы Украине.

К примеру, в 2024 году стало известно, что Сербия существенно нарастила производство вооружения с начала российского вторжения в Украину. При этом некоторые ее оборонные компании начали работать три смены, чтобы обеспечить заказ. Сам Вучич, комментируя эту информацию, сказал, что напрямую Украине Сербия ничего не продает – покупателями выступают западные страны, так что никаких антироссийских шагов страна юридически не делает.

Кстати, недавно в Сербии вспыхнули протесты, в результате которых премьер-министр Милош Вучевич сложил полномочия. Последней каплей стали столкновения между студентами и сторонниками правящей партии в Нови-Саде, во время которых пострадали демонстранты.