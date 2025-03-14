Фото дня: Рубио в Канаде встретили со смехотворной красной дорожкой

В соцсетях уже отреагировали

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Канаду на саммит G7 и получил символический прием. На аэродроме в Квебеке для него разостлали крошечный красный ковер, что сразу стало предметом оживленных обсуждений в социальных сетях.

Пользователи сети увидели в таком приветствии дипломатический намек Канады на экономическую политику администрации Дональда Трампа. Украинские комментаторы откровенно посмеялись над этим жестом.

"Это после уплаты пошлины все, что осталось", – дописал один из пользователей.

AFP Photo

"А могли просто харкнуть в спину".

"Вообще это коврик, чтобы ноги вытереть перед попаданием в Канаду".

"Пошлины в 25% ударили там, где не ждали".

Рубио прибыл в Канаду в разгар торговых противоречий между странами. Новые пошлины, введенные Дональдом Трампом, предполагают повышение тарифов на импорт стали и алюминия из Канады на 50%. Кроме того, он пригрозил существенно увеличить пошлины на канадские автомобили со 2 апреля, если Оттава не отменит "несправедливое" собрание на американские товары.

Ранее Трамп заявил, что Канада тратит недостаточно средств на оборону и в значительной степени полагается на военную защиту США. Он даже предложил разрешить все экономические споры, сделав Канаду "драгоценным 51 штатом".

Рубио, в свою очередь, пока не прокомментировал "скромный" прием в Канаде.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Канада ответила на новые тарифы Трампа. Страна объявила о введении новых пошлин на американскую продукцию общей стоимостью более 20 миллиардов долларов.