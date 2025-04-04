Единый российский олигарх без санкций? Кто такой Владимир Лисин (расследование)

Зарабатывает миллионы, а вместе с тем финансирует Россию

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) российского олигарха Владимира Лисина поставляет сталь для производства российского оружия, в то же время успешно работая в Европе. Расследование "Украинской правды" выявило факты продажи металла на 22 российских оборонных предприятия, производящих ракеты, дроны и другое оружие для войны против Украины.

По данным журналистов, НЛМК Владимира Лисина является единственным производителем электротехнической стали в России. Этот материал – незаменимый компонент для производства ракет, беспилотников и других видов вооружений.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году до конца 2024 года НЛМК поставил электротехническую сталь 22 предприятиям военно-промышленного комплекса России на общую сумму не менее 130 миллионов рублей.

Среди получателей – производители:

ракет (производственное объединение "Стрела", приборостроительный завод "Тайфун", Московский машзавод "Авангард")

беспилотников (концерн КМЗ, Казанский завод электроприбор, завод "Изумруд")

боевой авиации (Уфимское агрегатное производственное объединение, Омский научно-исследовательский институт приборостроения)

зенитно-ракетных комплексов (Правдинский радиозавод, электромеханический завод "Купол")

Почти все предприятия находятся под санкциями Европейского Союза. Однако сам Владимир Лисин, в отличие от других российских олигархов, до сих пор остается вне санкционных списков.

Заводы в сердце Европы

Владимир Лисин

Параллельно со снабжением стали для российской оборонной промышленности Владимир Лисин успешно ведет бизнес в Европе. Его фабрики расположены в Бельгии, Италии и Дании.

В Бельгии, всего в 40 минутах езды от здания Европейской Комиссии, работают два завода Лисина — NLMK La Louvière и NLMK Clabecq. По данным Евростата, в 2024 году Бельгия импортировала из России слябов (полуфабрикатов металлургического производства) на сумму 657 миллионов евро.

NLMK La Louviere

NLMK Clabecq

Снабжение происходит морским путем из порта Санкт-Петербурга в бельгийский порт Гент. Оттуда металл поступает на заводы Лисина для последующей обработки.

Российские слябы в порту Гента

Финансирование войны через экспорт металла

Владимир Лисин

Горно-металлургический комплекс является третьим основным источником доходов русской экономики после нефти и газа. За три года полномасштабного вторжения Россия продала в страны ЕС продукции горно-металлургического комплекса почти на 10 миллиардов евро.

Около 60% всего российского металла, импортированного в Европу за последние три года, принадлежит компаниям Владимира Лисина.

Важно понимать, что санкционная политика предназначена для сдерживания финансовых возможностей агрессора. Чем меньше Россия продает товаров, тем меньше ее заработок и, соответственно, меньше средств она может тратить на ведение войны против Украины.

Однако, несмотря на публичные заявления европейских лидеров о поддержке Украины и сдерживании России, факты свидетельствуют о другом. Европейские страны продолжают закупать российскую металлургическую продукцию, в том числе и у подсанкционных олигархов.

К примеру, в марте 2025 года в польский порт Гданьск зашел корабль, загруженный российскими слябами из Нижнетагильского металлургического комбината, принадлежащего подсанкционному олигарху Роману Абрамовичу. По информации источников, далее этот металл отправился в Чехию.

Между тем, руководители Европейского Союза и НАТО регулярно говорят о реальности военной угрозы со стороны России и даже называют конкретные сроки возможной агрессии — 2029-2030 годы.

Секретарь НАТО Марк Рютте предупреждал: "Быстрое окончание войны в Украине позволит россиянам использовать свою энергию там, где они действительно хотят, а именно против Европы". Однако публичных объяснений, почему Владимир Лисин и его заводы не под санкциями, нет.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о расследовании журналистов о семье Бойко, которая во время войны обзавелась машинами и элитным недвижимым имуществом с интересным соседством.