Трамп осознает, что проблема в Путине

Предоставление Украине достаточных сил для противодействия российской агрессии – единственный путь к миру и победе над российским агрессором. Несмотря на дипломатические усилия, российские войска продолжают наступление, а Кремль не демонстрирует гибкости в вопросах прекращения огня.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera поделился оценкой позиции президента США Дональда Трампа: "Я думаю, он осознает, что проблема в Путине. И я надеюсь, что в конце концов он убедится, что единственный способ достичь мира – это дать нам силы противостоять".

На вопрос о возможной гибкости российского лидера Ермак ответил категорически: "Я не вижу никакой гибкости. Путин не может выдвигать условия прекращения огня".

Что касается попыток США закончить войну, то глава ОП отметил, что рано делать выводы об их результативности. "Трамп никогда не примет никакой неудачи. Он продолжит пытаться, и я ценю это. Слишком рано судить", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" также писал, что у Зеленского сделали важное заявление по поводу выборов.