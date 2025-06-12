Упомянул также и о войне

Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал официальное поздравление с Днем России, который отмечается 12 июня. Американский дипломат выразил поддержку русскому народу и его стремлению к "светлому будущему".

Полный текст поздравления размещен на официальном сайте Белого дома. В документе говорится, что действующий президент США Дональд Трамп и его администрация демонстрируют готовность к диалогу с Россией.

"От имени американского народа я хочу поздравить русский народ с Днем России", — заявил Рубио в своем обращении. Госсекретарь упомянул, что Соединенные Штаты поддерживают русский народ в достижении его целей.

В поздравлении американский чиновник также сказал о желании США наладить конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией. "Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения продолжительного мира между Россией и Украиной", — говорится в заявлении.

Также ранее Телеграф также писал, что Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны. Россия просто лжет Трампу, говорит президент.