Мощный взрыв в порту Ирана: число погибших и пострадавших выросло, подробности (фото, видео)

Причиной взрыва могли стать химикаты внутри контейнеров, которые неправильно хранились

В Иране увеличилось количество погибших и пострадавших в результате мощного взрыва в крупнейшем порту в Шахид Раджаи в Бандар-Аббас. Причиной происшествия могло стать ненадлежащее хранение химикатов в контейнерах.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на государственные иранские СМИ. Отмечается, что в настоящий момент известно о по меньшей мере 18 погибших и более 700 пострадавших.

Взрыв, произошедший в портовом секторе Шахид Раджаи, произошел в тот момент, когда Иран начал третий раунд ядерных переговоров с США в Омане, однако никаких признаков связи между этими двумя событиями обнаружено не было.

Представитель иранской организации по управлению кризисами Хоссейн Зафари заявляет, что причиной взрыва, вероятно, стали химикаты внутри контейнеров, которые неправильно хранились.

"Ранее генеральный директор по управлению кризисными ситуациями во время своих визитов предупреждал этот порт и указывал на возможную опасность", — сказал Зафари.

По данным государственных СМИ Ирана, расположенный недалеко от стратегического Хормозского пролива порт Шахид Раджаи является крупнейшим контейнерным центром страны, куда перевозится большинство контейнерных грузов.

Бандар-Аббас на карте

Известно, что в результате взрыва были выбиты окна в радиусе нескольких километров, а звук был слышен в Кешме, острове в 26 километрах (16 милях) к югу от порта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп считает, что Иран намеренно затягивает заключение ядерного соглашения. Тегеран должен отказаться от любых стремлений создать свое ядерное оружие.