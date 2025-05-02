Торговля вкусняшками во время войны? Что не так с санкционным давлением Украины на Иран

Иранские дроны убивают украинцев, а торговые сети продают товары из Ирана

В условиях полномасштабной войны Украины с Россией импорт иранских товаров вроде фиников или фисташек несет гораздо более глубокую угрозу, чем кажется на первый взгляд. Ведь Иран — полноценный участник войны против Украины, поддерживающий российскую агрессию путем поставки ударных дронов Shahed, ежедневно убивающих наших граждан и уничтожающих критическую инфраструктуру.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала председатель правления Центра геополитических исследований Konstanta R&D Group, эксперт по Центральной Азии и Ближнему Востоку Вера Константинова. Она объяснила, почему какие-либо экономические отношения с Тегераном выглядят не только морально неприемлемыми, но и стратегически опасными.

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— Если посмотреть статистику, увидим тенденцию существенного сокращения торговых и дипломатических отношений с 2022 года, но не полную их приостановку. У нас продолжает функционировать Посольство Украины в Иране, дипломатические отношения не разорваны, несмотря на все факты привлечения иранских специалистов к войне на стороне агрессора, — подчеркивает политолог-международник.

По ее мнению, с санкционным давлением есть нюанс, потому что санкции против Ирана остаются точечными и неполными, плюс на международном уровне они были ослаблены после заключения т.н. "ядерного соглашения" в 2015 году. И восстановить их на полную мощность через СБ ООН проблематично, пока Россия нелегитимно остается в кресле постоянного члена.

— Санкционное давление не включает запрет импорта товаров, имеющих гуманитарный характер, то есть, не имеющих двойного или военного назначения. В этом случае может быть применен запрет экспорта товаров из конкретной страны происхождения. Тогда и подрядчики, и реэкспортеры будут искать другие товары для торговли с Украиной или другой рынок сбыта. Мы должны понимать, что философия санкций — это об экономическом давлении. Поэтому и санкционная политика должна быть целостной — запрещено должно быть все, что укрепляет экономику страны-пособника агрессора, — считает она.

Как отмечает эксперт, экспорт фиников составляет относительно небольшую часть общего объема экспорта Ирана, но имеет важное значение для сельскохозяйственного сектора и региональных экономик страны.

— Доля в общем экспорте не значительна, есть более веские секторы. С другой стороны, эта отрасль имеет важнейшее значение для сельскохозяйственного сектора, поскольку обеспечивает занятость в регионах, где выращиваются финики, — пояснила она.

По словам Веры Константиновой, Украине однозначно нужно продолжать работу по синхронизации санкционного давления на Иран с нашими партнерами.

— Практикуется санкционирование конкретных субъектов ведения хозяйства. Как вариант, провести разъяснительную кампанию для торговых сетей, импортеров и потребителей о том, почему экономическая изоляция Ирана является частью защиты украинской государственности, — подытожила она.

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