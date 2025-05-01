Джули Дэвис была представителем в Беларуси и не только: что известно о временно поверенной в делах США в Украине

У Дэвис есть 30 лет дипломатического опыта

Президент США Дональд Трамп назначил опытную дипломатку Джули Дэвис возглавить посольство США в Украине. Она приступит к исполнению обязанностей 5 мая 2025 года.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс. По ее словам, "в этот критический момент нам нужны опытные лидеры на ключевых позициях. Посол Дэвис — именно такой человек".

Как сообщило Посольство США в Киеве, Дэвис будет возглавлять дипломатическую миссию от имени президента Трампа и госсекретаря Марко Рубио. Ее задачей станет укрепление двусторонних отношений, содействие завершению войны и обеспечение стабильности как для Украины, так и США.

У Дэвиса более 30 лет дипломатического опыта. До назначения в Украину она была послом США на Кипре, специальным представителем по делам Беларуси, заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО.

Позиция Дэвис по отношению к Украине

Еще во время службы на Кипре Джули Дэвис неоднократно выражала поддержку Украине. 23 августа 2022 года она приняла участие в церемонии поднятия украинского флага, написав в Х (Twitter):

"Горжусь тем, что сегодня утром на Кипре я вместе со своими коллегами-дипломатами чествую День государственного флага Украины. Мы остаемся единственными и непоколебимыми в поддержке Украины, которая мужественно борется против жестокой и неспровоцированной агрессии России".

10 марта 2023 года она встретилась с лидером кипрской партии DISY Аверофом Неофитом, где подтвердила совместные убеждения по поддержке Украины. А 24 марта сообщила о встрече с министром финансов Кипра Макисом Керавносом, в ходе которой обсуждала санкции против России.

"Санкции накладывают расходы на Россию за ее незаконную войну против Украины", — заявила тогда Дэвис.

В феврале 2024 года, ко второй годовщине полномасштабного вторжения, она присоединилась к открытию выставки "Женское лицо войны" в Лимасоле и поддержала заявление 47 стран, осудивших использование Россией северокорейских баллистических ракет против Украины.

Также 16 мая 2024 года, несмотря на международное внимание к гуманитарному кризису в Газе, она отметила:

"В то время, когда Америка сосредоточена на сотрудничестве с нашими партнерами для ускорения доставки еды тем в Газе, кто в ней срочно нуждается, мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной – глобальной житницей и жертвой российской агрессии". 16 сентября 2024 года Дэвис заявила о санкциях против кипрских граждан, связанных с компаниями Intellexa, поставлявшими шпионское ПО России. А 17 июля она принимала участие во встрече с кипрскими бизнесами и Минфином США по введению новых мер против структур, поддерживающих войну РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала заявление об отставке.