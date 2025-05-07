Плохой результат переговоров по войне в Украине откроет ящик Пандоры, — министр обороны Литвы

Литва надеется на совместное производство оружия с Украиной.

Пока Вашингтон преследует цель заключить "мирное соглашение" между Россией и Украиной, страны Европы обеспокоены последствиями безопасности того или иного варианта потенциального соглашения. Несправедливые условия урегулирования войны могут поставить весь мир в позицию еще большей опасности, особенно страны на восточном фланге НАТО, которые имеют общие границы с государством-агрессором.

Об этом и другом в коротком интервью "Телеграфу" на полях конференции Defence24Days в Варшаве рассказала министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

— Госпожа министр, расскажите, каковы нынешние приоритеты Литвы в поддержке Украины?

— Прежде всего, мы стараемся оставаться гибкими и адаптироваться к потребностям Украины. К примеру, изменили запланированную поддержку на вторую половину года в соответствии с потребностями, о которых заявил [министр обороны] Рустем Умеров. Мы прибавили 20 миллионов евро на закупку боеприпасов, поскольку это было определено как приоритет. Кроме того, мы инвестировали 20 миллионов евро в вашу оборонную промышленность и будем продолжать работу по этому направлению.

Мы присоединились к новой Коалиции по радиоэлектронной борьбе и внесем вклад в две категории. К примеру, литовские средства РЭБ ближнего действия считаются очень полезными для Украины. Для нас, европейцев, помощь украинцам — это критический вопрос, связанный с нашей безопасностью. Поэтому мы лично, безусловно, сохраним 0,25% ВВП для поддержки Украины.

— Видим попытки переговорного процесса, в которых Соединенные Штаты предстают посредником между Россией и Украиной с целью достижения определенного "мирного соглашения". Но ведь существует риск несправедливого мирного соглашения, которое в конце концов будет представлять угрозу всей Европе. Что вы думаете об этом?

— Вы совершенно правы. Плохой результат этих переговоров может дестабилизировать всю архитектуру безопасности Европы и НАТО. Если Россия получит ложный сигнал, что Соединенные Штаты будут сомневаться или что наша реакция будет слишком медленной — это станет разрушительным для нас всех.

Очень важно, чтобы аннексия и оккупация украинских территорий не были признаны de jure, должен быть четкий сигнал, что это оккупированные территории.

Иначе это взорвет главный принцип международного правопорядка, основанного на правилах. Это откроет ящик Пандоры для других агрессоров. Мы видим, что Китай очень пристально наблюдает за ситуацией. И эта ось зла – Россия, Китай, Северная Корея, Иран – бесспорно воспользуется ситуацией в свою пользу.

— Оценки разведывательных сообществ свидетельствуют о том, что Россия может напасть на страны НАТО в течение 3–5 лет. Верите ли вы, что Москва, получив ложный сигнал по ситуации в Украине, может прибегнуть к такому шагу?

— Это очень уместный вопрос: субъективное восприятие Россией нашей готовности и потенциальной реакции будет одним из решающих факторов. В общем, самое важное — это способность и мотивация.

Россия развивает свою способность, несмотря на войну с Украиной, она продолжает укреплять вооруженные силы и военную промышленность. Так что способность будет.

Что касается мотивации, то РФ уже много лет нам угрожает. Мы были оккупированы Россией дважды – сначала Российской империей, а затем Советским Союзом. То есть мотивация, вероятнее всего, тоже будет. Но вот появится ли у нее возможность — уже зависит от нас. От нашей готовности и способности четко транслировать стратегическое послание: мы ударим в ответ, мы не позволим им войти на нашу территорию, коллективный ответ будет немедленным и решительным.

— На чем при таких вызовах сосредоточена Литва?

— Мы восстанавливаем Первую национальную дивизию, расширяем и модернизируем наши вооруженные силы. Планируем лучше использовать потенциал резервистов и расширяем Союз стрелков Литвы.

Для справки: Союз стрелков Литвы – это добровольная военизированная общественная организация, объединяющая граждан, готовых посвятить свое время защите и укреплению Родины. В сущности, эквивалент сил территориальной обороны.

Оборонные закупки ускоряются настолько, насколько это возможно. В этом году 4% ВВП на оборону, а в следующем году мы выйдем за пределы 5% ВВП. Оборонная промышленность – еще один приоритет, над которым мы интенсивно работаем. Совместно с Украиной мы стремимся производить некоторые украинские образцы вооружения в Литве, финансировать это производство и передавать оружие украинцам. Итак, одна из целей — максимально эффективно использовать чрезвычайный потенциал украинской оборонной промышленности.

И, конечно же, мы говорим о постоянном размещении немецкой бригады в Литве – это один из приоритетных проектов. Нам нужно построить несколько сотен инфраструктурных объектов в ближайшие несколько лет, и мы очень интенсивно и быстро работаем над этим.

Дальше гражданская оборона: каждый гражданин должен знать, что делать, чтобы быть готовым. Мы расширяем разные программы — например, тренинги для учителей, врачей, граждан разных профессий. А также тренировка коллективной обороны, обучение, подготовка к любому возможному сценарию.

В политическом плане мы отходим от международных конвенций, ограничивающих нашу обороноспособность. Мы уже вышли из Конвенции о кассетных боеприпасах, и сейчас оставляем Оттавскую конвенцию [о запрещении применения противопехотных мин]. Первое голосование по этому поводу состоялось в Сейме более недели назад, 7 мая — второе, а в четверг, надеюсь, будет третье и окончательное денонсирование конвенции.