"Украина хочет заморозки войны": Келлог рассказал подробности

США якобы могут гарантировать соблюдение тишины

Украина готова пойти на заморозку линии фронта, говорят в Вашингтоне. Это также будет предусматривать создание 30-километровой демилитаризованной зоны.

Об этом в эфире Fox News сообщил специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине, генерал Кит Келлог. По его словам, если Россия согласится на прекращение огня, то Трамп может гарантировать, что оно будет соблюдаться.

"Украина хочет заморозки войны по текущей линии столкновения и создания 30-километровой демилитаризованной зоны", — сказал Келлог.

Как известно в апреле он уже предлагал создание демилитаризованной зоны по текущей линии фронта с введением французских и британских миротворцев на правобережную часть Украины. При этом он опроверг, что речь идет о физическом разделе Украины. По его словам, он говорил лишь о разделении зон контроля с присутствием иностранных сил и без них, чтобы не допустить повторения войны.

Как сообщалось ранее, Келлог говорил, что украинская сторона готова временно оставить свои земли в оккупации, однако не готова идти на юридическую передачу любой части страны россиянам. По его словам, есть 22 условия завершения войны.