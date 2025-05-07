Одно из самых горячих желаний Путина может осуществиться? СМИ узнали темы переговоров Китая и России

Подписание договоренностей пока не ожидается

Во время визита в Москву, начавшегося 7 мая 2025 года, глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсуждали перспективы реализации проекта "Сила Сибири-2". Речь идет о возобновлении обсуждения по проекту, который уже несколько лет тормозится из-за разногласий по стоимости, маршруту и срокам реализации.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, Москва рассчитывает заключить соглашение, которое позволит транспортировать в Китай дополнительные 50 миллиардов кубометров газа ежегодно, чтобы компенсировать потерю европейского рынка.

Впрочем, Пекин с принятием решения не спешит – учитывая альтернативные источники и политику диверсификации импорта. В ходе визита стороны могут приблизиться к компромиссу: Китай готов вести переговоры о более высокой цене, но в пределах между внутренним российским тарифом и стоимостью поставки по первому газопроводу "Сила Сибири".

Серьезным препятствием остается желание Китая проложить маршрут напрямую, без участия Монголии. Однако, даже несмотря на определенное потепление в переговорах, подписание каких-либо договоренностей пока не ожидается.

Визит китайского лидера в Россию продлится четыре дня и будет включать участие в параде на Красной площади к годовщине победы во Второй мировой войне. Одной из главных тем переговоров станет координация действий Москвы и Пекина в условиях глобального "геополитического и торгового" напряжения. По словам директора Carnegie Russia Eurasia Center, стороны обсудят, как использовать текущие четыре года, чтобы "ослабить американское доминирование" и закрепить многополярный мировой порядок. Ожидается, что Китай продолжит позиционировать себя как более стабильную версию США, но продолжит углублять стратегическое партнерство с Россией.

Напомним, ранее Телеграф писал, что президент США Дональд Трамп не намерен отменять действующие санкции против России. Белый дом также заявляет о готовности ввести более жесткие ограничения, если Владимир Путин откажется от участия в мирных переговорах.