Россия теперь описывает войну, не как так называемое "эсвео" против Украины, а как "глобальное противостояние" с западными странами

Российский правитель Владимир Путин недавно в очередной раз упомянул о российском арсенале ядерного оружия, заявив, что во время войны с Украиной до сих пор якобы "не было нужды" применять его. Также он заявил, что "надеется, что это не потребуется" – и это типичная российская попытка устрашения, которых было уже очень много.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведывательные данные. Заявление Путина 4 мая свидетельствует только о том, что Путин в очередной раз пытается запугать мир своим устаревшим и ржавым ядерным вооружением, в основном унаследованным от исчезнувшего 34 года назад СССР.

Кроме того, британская разведка отметила, что Россия теперь описывает войну не как так называемое "эсвео" против Украины, а как "глобальное противостояние" с западными странами. По мнению Кремля, это должно обосновать затяжной конфликт в глазах рядовых россиян и настроить их на то, что война будет продолжаться еще очень долго и не обязательно в Украине. Теперь регулярно описывает войну не как "СВО" против Украины, а как "глобальное противостояние с Западом", что служит обоснованием затяжного конфликта.

"Эта риторика со значительной вероятностью имеет целью оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно, более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных — убитыми). Также она, скорее всего, преследует цель настроить российское население на более продолжительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни в стране", – говорится в сообщении.

Напомним, что россияне в очередной раз угрожают Украине своим "аналоговнетным" оружием. Перед 9 мая ряд российских пабликов практически одновременно выпустили посты с новостью о якобы возможном ударе ракетой "Орешник" по Украине. Однако уже понятно, что это очередной блеф и ложь: даже если эта ракета действительно существует (а не очередная неудачная копия российской "перспективной" РС-26 "Рубеж"), то вряд ли Путин будет бить ею по Украине 9 мая.

Причина, по которой вброс о якобы атаке "Орешника" может быть блефом, очевидна. "Перемирие" до 9 мая, как говорил политолог Александр Леонов, на самом деле вызвано страхами Путина перед Украиной. Политолог считает, что главная причина этого перемирия — попытка избежать ударов со стороны Украины вглубь российской территории. Путин боится репутационной пощечины перед своими союзниками.

А Украина, судя по последним событиям, не соглашается подыгрывать Путину в его парадном фарсе. Не помогает даже официальный визит главы Китая, который 7 мая должен приехать в Москву.