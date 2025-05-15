Зеленский уже в Турции. Первые заявления президента

Самолет облетел в Украину и через Черное море прилетел

Самолет президента Украины Владимира Зеленского засекли в воздушном пространстве Турции.

Согласно информации, президентский самолет Airbus A319 вылетел из Польши, летел через Румынию и Болгарию, пересек Черное море и влетел в воздушное пространство Турции. Здесь запланированы двусторонние украино-российские переговоры по войне. Рассматривать только один вопрос — прекращение огня на 30 дней, поскольку Путин отказался лететь в Стамбул на переговоры и послал туда молодых чиновников.

Самолет президента не приземлился в Стамбуле и взял курс на Анкару. Как сообщал ранее "Телеграф" со ссылкой на собственные источники в Стамбуле, к 13 часам у Зеленского запланирована двусторонняя встреча с президентом Турции Эрдоганом. Она состоится в Анкаре. Туда также прибыл министр иностранных дел Андрей Сибига.

Самолет Зеленского уже в Турции

Самолет Зеленского

Обновлено. Самолет президента приземлился в Анкаре в 12:02. Полет длился один час пятьдесят минут.

Прибытие Зеленского транслирует Офис президента Украины. Под трапом самолета Президента Украины Владимир Зеленский встретил Сибига и турецкие чиновники. На месте – глава Минобороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк.

Во время короткого выхода к прессе Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана и назвал "бутафорским" состав делегации России.

"У нас делегация на самом высоком уровне, у русских похоже на бутафорский. Посмотрим, что мы будем делать, есть ли у россиян вообще мандат на принятие решений", — сказал Зеленский.

По всем новостям о переговорах украинской и российской делегации в Стамбуле читайте в материале "Телеграф": Переговоры Украины и России в Стамбуле: главное на этот час (обновляется)

Напомним, Зеленский уколол Россию из-за переговоров в Стамбуле. "Сигналы неубедительны", говорит украинский президент