Должны ли Зеленский и другие пожимать руки россиянам в Стамбуле? Что об этом говорит деловой этикет

Обязана ли наша делегация протягивать руку врагу?

Украина и Россия встретятся за столом переговоров 15 мая. Такие мероприятия обычно включают в себя ряд формальных жестов, например, рукопожатия.

Ранее мы напоминали, что даже сам Зеленский жал руку Путину во время встречи. Однако не факт, что это сможет повториться, учитывая степень эскалации, произошедшую за эти годы.

Однако, что об этом говорит профессиональный этикет? Обязана ли наша делегация протягивать руку врагу? "Телеграф" решил разобраться в этом вопросе.

Народный депутат Богдан Яременко в комментарии "Телеграфу" рассказал, что на самом деле не существует никаких прописанных правил и законов по этому поводу.

"Но какие-то инструкции протокольные есть у каждой страны и они могут отличаться. Поэтому в большинстве случаев в этих вопросах определяются традиции, поведение и подходы. Что касается рукопожатия, мы же понимаем суть этого жеста, она показывает благие намерения. Протоколисты выводят этот жест от периода рыцарства. Когда снимали боевую перчатку для того, чтобы показать, что нет скрытого оружия в руке. Поэтому это признак миролюбия и благих намерений", — напомнил Яременко.

По мнению нардепа, в ситуации, когда встреча происходит между представителями воюющих государств, рукопожатие является несколько абсурдным жестом.

"Конечно, любые переговоры, консультации и так далее, они предполагают необходимость соблюдать нормы приличие, не оскорблять другую сторону и так далее. Но ничего не обязывает проявлять эти жесты доброжелательности и гостеприимства. Такие распространенные жесты, как рукопожатие, далеко не всегда целесообразны.

Традиция и культура, мне кажется, очень четко доказывают, что рукопожатие между представителями воюющих стран это не к месту", — резюмировал он.

Источник "Телеграфа" в дипломатических кругах придерживается аналогичного мнения.

"Исходя из того, что рукопожатие в деловом этикете сейчас – это проявление доверия и уважения (а раньше – протягивание руки для пожатия было демонстрацией отсутствия у вас оружия и проявление положительных намерений), то если имеются в виду представители российской стороны, по-моему, в этом случае рукопожатие не обязательно. Потому что это встреча представителей воюющих сторон, еще не договорившихся физически пока о мире", — сказал источник.

Напомним, ранее мы писали о том, поедет ли Путин в Стамбул к Зеленскому.