"Гавкают из Москвы". За Зеленского заступились после очередной порции оскорблений

Кремль назвал президента Украины не только "жалким человеком"

В Украине уже отреагировали на попытки Кремля обидеть президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений. В Турции он назвал состав российской делегации "бутафорским", что возмутило Москву.

Как отметил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий, называя Зеленского "клоуном" или "жалким человеком", Россия пытается отвлечь внимание от отсутствия главы РФ Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

По его словам, гораздо красноречивее было бы, если бы Путин не сидел в Кремле, а приехал в Турцию. Однако Россия отправила туда довольно странный состав делегации, без высокопоставленных политиков вроде спикера главы Кремля Дмитрия Пескова или главы МИД Сергея Лаврова.

"Уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем. Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российский МИД — их роль состоит в том, чтобы гавкать из Москвы", — сказал Тихий.

Напомним, что спикер МИД РФ Мария Захарова, после слов Зеленского о "бутафорском" составе российской делегации, подчеркнула, что он "не имеет права" так говорить. Более того, она использовала в своей речи в сторону президента Украины слова "клон" и "неудачник". В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского "жалким человеком" из-за его "требования" в присутствии главы РФ Владимира Путина в Стамбуле.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Кремле попытались оскорбить президента Украины еще до переговоров.