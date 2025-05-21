Очередной фейк? Что известно о "выходе россиян" на админграницу Днепропетровщины

Никаких адекватных доказательств россияне не предоставили

21 мая российские пропагандистские ресурсы распространили заявления о якобы выходе войск РФ к административной границе Днепропетровской области вблизи Новониколаевки Донецкой области. Украинские военные и чиновники опровергают эту информацию и называют ее очередной манипуляцией.

Как сообщили источники Суспільного в Вооруженных силах Украины, никакого продвижения россиян на территорию Днепропетровской области нет. Руководитель Новопавловской военной администрации Константин Симонов подтвердил, что ситуация на фронте остается сложной, но стабильной, и существенных изменений не было.

Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опроверг информацию о якобы прорыве российских войск к границам области. По его словам, такая "новость" фейковая, как и фото, распространяющееся вместе с ней. Лисак отметил, что публикация этих материалов является сознательной информационной атакой со стороны врага с целью устрашения жителей, распространения паники и дестабилизации ситуации в регионе. Он призвал граждан не поддаваться провокациям и получать информацию исключительно из официальных источников.

В 37-й отдельной бригаде морской пехоты также заверили, что враг прорывов не совершал, а украинские подразделения на отдельных участках фронта даже перешли в контрнаступление.

Сомнение по поводу "доказательств" российского продвижения выразил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

По его словам, изображение снято с использованием зума, чтобы исключить OSINT-идентификацию. "Обезьяны немного обес*ались", — прокомментировал военный. Большую угрозу, по его мнению, представляет активность FPV-дронов возле Межевой, что требует оперативного реагирования.

Согласно карте Deepstate, по состоянию на 20 мая российские силы действительно вели наступление в направлении Новониколаевки, однако находились еще в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стратегической целью российских оккупационных войск в 2025 году продолжает оставаться полный захват территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые незаконно включены в состав РФ и закреплены в ее конституции. Для реализации этого плана оккупанты планируют привлечь соответствующие силы и ресурсы, которые могут быть задействованы уже летом.