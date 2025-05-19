Макрон и Мелони поссорились, а Мерц пытается их помирить: СМИ рассказали, что произошло

Критики Мелони в итальянском правительстве уже атаковали ее, заявив, что она своими действиями отстранила страну от важных процессов.

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони отстранили от переговоров с президентом США Дональдом Трампом, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон обвинил ее во лжи, личных оскорблениях и провале дипломатии. Он отказался привлекать Мелони в группу европейских лидеров, коммуницирующих с президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования войны в Украине, а канцлер Германии Фридрих Мерц пытается прекратить конфликт между Мелони и Макроном.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что 16 мая давно вызревавший конфликт разразился из-за того, что Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации".

Мелони не присутствовала на отдельной встрече Мерца, Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьера Польши Дональда Туска с Владимиром Зеленским в Албании, когда группа провела телефонный разговор с Трампом. Чуть позже, во время выступления перед журналистами Мелони заявила, что ее якобы не включили в группу из-за того, что она отказалась отправлять войска в Украину в рамках "коалиции желающих". Это вызвало гнев Макрона: президент Франции заявил, что в Тиране и Киеве обсуждался вопрос прекращения огня в Украине, а не военные контингенты.

"Речь идет о прекращении огня — давайте избегать распространения ложной информации. Ее и так уж достаточно со стороны России", — возмутился Макрон.

Канцлер ФРГ Мерц, пытаясь прекратить этот конфликт, встретился с Мелони накануне инаугурационной мессы Папы Льва XIV. Он заявил, что проведет переговоры по привлечению Италии к урегулированию войны в Украине.

"Я проведу переговоры в ЕС в ближайшие дни, чтобы Италия была привлечена ко всем нашим усилиям по урегулированию этого конфликта. Мы не должны допустить разделения. В ЕС не существует стран первого или второго сорта, и все стремятся как можно быстрее завершить эту войну", – сказал он, а Мелони призвала лидеров "отбросить эгоизм" и сосредоточиться на "единстве Запада", что явно было жирным намеком в адрес Макрона.

Между тем критики Мелони в итальянском правительстве уже атаковали ее, заявив, что она своими действиями отстранила страну от важных процессов, а также обвинив премьера Италии во лжи относительно того, почему ее действительно исключили из переговоров, и в том, что она позволяет личной антипатии к Макрону одержать верх над государственными интересами.

"Мелони является носителем национальных интересов Италии. Не поехать туда из-за личной неприязни к одному из лидеров — это неприемлемо", — прокомментировал ситуацию один из депутатов.

Напомним, что 16 мая в Албании состоялся саммит Европейского политического сообщества. Украинский лидер вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыли в Тирану для участия в этом международном мероприятии. Среди прочего, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом результаты переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Встреча в Турции длилась менее двух часов.