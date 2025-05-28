Это было сознательное решение: почему у Эммануэля Макрон нет биологических детей

Французский президент называет внуков жены своими

Самый молодой президент Франции в истории Эммануэль Макрон интересует общество не только благодаря политической деятельности, но и личной жизни. Его жена Брижит, которая недавно публично дала пощечину мужу, старше него на 24 года и от предыдущего брака у нее трое детей. Однако общих детей у супругов нет.

В СМИ это всегда вызывало множество вопросов. В частности, политические критики часто используют отсутствие биологических детей президента Франции в качестве аргумента и заявляют, что из-за этого он может не понимать потребности семей.

Разница в возрасте почти 25 лет

Эммануэль Макрон познакомился с будущей женой в школе La Providence. Тогда он был старшеклассником, а Брижит — учительницей, которая преподавала кружок актерского мастерства. Она тогда была замужем и уже имела троих детей.

Они были в отношениях 10 лет, и только тогда Эммануэль сделал любимой предложение. Пара долго не женилась, потому что Брижит не хотела травмировать своих детей. Свадьбу они сыграли в 2007 году.

Сейчас главе Франции 47 лет, а его избраннице – 72. На момент знакомства Эммануэлю было 15, а Брижит – 39. Женщина рассказывала, что интеллектуально он был очень зрелым. По ее словам, он "держался со взрослыми как ровный", а не как подросток.

К слову, дочь Брижит Лоуренс училась в одном классе с Эммануэлем. Сначала родители Макрона думали, что он влюбился именно в нее, а не в ее маму. А когда узнали правду, перевели сына в другую школу, но это не помешало ему строить отношения с любимой. Сейчас мама президента Франции говорит, что Брижит для нее друг, а не невестка.

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Почему у Макрона нет биологических детей

Когда Эммануэль и Брижит поженились, он стал отчимом для троих ее детей – Тифани, Себастьяна и Лоуренс. После заключения брака Макрону было 27, а его жене – 51.

Слева направо: Тифани и Лоуренс, Эммануэль Макрон, Себастьян, Брижит, Лоран Макрон (брат президента)

Возможно, именно из-за возраста Брижит пара решила не иметь общих детей. Также сам Эммануэль открыто говорил, что у него нет желания иметь детей и это его сознательное решение. Он заявил, что он сосредоточен на карьере. Хотя президент Франции отмечал, что ценит семью. Однако у Брижит есть семь внуков. Всех их Макрон называет своими.

" Не иметь детей – это наш выбор. Выбор, который не является для меня эгоистичным. Это выбор, который был сделан, который я должен был сделать очень молодым, учитывая нашу разницу в возрасте. Мне не нужны мои биологические дети и внуки, чтобы отдавать им столько же любви, как я отдаю".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Брижит Макрон, когда познакомилась с мужем. Она была его учительницей в школе.