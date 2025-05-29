Макрон знает, как привлечь внимание: президент Франции эффектно использовал "пощечину" от жены (видео)

Президент Франции с юмором ответил на скандал с "пощечиной" жены

Несмотря на то, что инцидент с Макроном, якобы получившим пощечину от жены, уже начали забывать, президент Франции решил снова напомнить о себе. Во время приезда в Индонезию французский лидер пошутил над скандальным видео из Вьетнама.

В частности, он опубликовал видео, где сначала показал только свою руку в дверях самолета. Макрон решил ответить критикам юмором.

Новое видео снято в том же стиле, что и скандальные кадры из Вьетнама. Но на этот раз все происходило по-другому. Сначала в дверях самолета появилась только рука президента, которой он помахал журналистам. Затем вышел улыбающийся Макрон и взял жену под руку.

Помощники президента Франции сказали France Info, что супруги специально решили пошутить над ситуацией. Ранее во Вьетнаме камеры сняли, как супруга президента Брижит резко замахнулась на мужа в самолете.

Сам Макрон объяснял тот случай как обычную шутку с женой. Он также подверг критике тех, кто слишком серьезно воспринял видео. После скандала пресс-служба президента начала чаще показывать, как хорошо живут супруги Макронов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о секретах питания Макрона. Мы рассказывали, что ест президент Франции и почему ему не дают фастфуд.