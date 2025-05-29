Макрон знає, як привернути увагу: президент Франції ефектно використав "ляпас" від дружини (відео)

Президент Франції з гумором відповів на скандал з "ляпасом" дружини

Попри те, що інцидент з Макроном, який нібито отримав ляпас по обличчю від дружини, вже почали забувати, президент Франції вирішив знову нагадати про себе. Під час приїзду до Індонезії французький лідер пожартував над скандальним відео з В'єтнаму.

Зокрема він опублікував відео, де спочатку показав тільки свою руку у дверях літака. Макрон вирішив відповісти критикам гумором.

Нове відео знято в тому ж стилі, що і скандальні кадри з В'єтнаму. Але цього разу все відбувалося по-іншому. Спочатку у дверях літака з'явилася лише рука президента, якою він помахав журналістам. Потім вийшов усміхнений Макрон і взяв дружину під руку.

Помічники президента Франції сказали France Info, що подружжя спеціально вирішило пожартувати над ситуацією. Раніше у В'єтнамі камери зняли, як дружина президента Бріжит різко замахнулася на чоловіка у літаку. Це відео розлетілося по всьому світу.

Сам Макрон пояснював той випадок як звичайний жарт з дружиною. Він також розкритикував тих, хто занадто серйозно сприйняв відео. Після скандалу пресслужба президента почала частіше показувати, як добре живе подружжя Макронів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про секрети харчування Макрона. Ми розповідали, що їсть президент Франції і чому йому не дають фастфуд.