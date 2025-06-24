Трамп анонсировал прекращение огня и мир между Ираном и Израилем: что известно

Президент США выразил надежду, что обе стороны будут придерживаться прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня после того, как Иран нанес "удар мести". Обе страны должны прекратить атаки друг на друга в течение следующих суток.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social. Он заявил, что прекращение огня начнется через шесть часов после того, как Иран и Израиль завершат свои "последние миссии", а после 12-часового прекращения огня война будет считаться оконченной.

"Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня. Официально Иран начнет прекращение огня, через 12 часов Израиль начнет прекращение огня, а на 24 часа весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны", — написал Трамп.

Он отметил, что удалось избежать многолетней войны, которая могла бы "уничтожить Ближний Восток" и выразил надежду на то, что обе стороны будут придерживаться прекращения огня и пойдут на заключение мира.

"При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватит выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной". Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и да благословит мир", — резюмировал Трамп.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. После этого Иран заявил, что готовит ответ, а в СМИ появились сообщения о том, что проиранские боевики готовят нападение на американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии.

23 июня Иран запустил ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке. Все ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны, пострадавших и повреждений в результате атаки не обнаружили. После этого в Иране заявили, что их операция с пафосным названием "Хорошее известие о победе" якобы "завершилась большим успехом".