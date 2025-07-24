Россия получила от Индии очень опасную взрывчатку для войны с Украиной: детали

США рассматривают возможность введения санкций против экспортеров этого вещества

Индия поставила России специальную взрывчатку, используемую диверсантами и в ракетном топливе. Речь идет об октогене или HMX, который известен как "взрывчатка высокой мощности", она быстро детонирует и предназначена для максимального разрушения.

Как сообщает Reuters, в декабре 2024 года индийская компания Ideal Detonators Private Limited отправила в Петербург две партии октогена более чем на 1,4 млн. долларов. Согласно данным индийской таможни, одну партию на 405 200 долларов приобрела компания "Высокотехнологичные системы инициирования", производящая неэлектрические средства взрывания.

Вторую партию, более чем на 1 млн долларов, получил производитель взрывчатых веществ "Промсинтез". Обе компании базируются в Самарской области России. Чиновник индийского правительства, непосредственно знакомый с этими поставками, подтвердил их.

По словам источников издания, США всерьез рассматривают возможность введения санкций против экспортеров HMX. В частности, на фоне публичных заявлений президента США Дональда Трампа о жестком наказании стран, продолжающих сотрудничество с российской военной промышленностью.

Что известно об октогене

Октоген или HMX — это мощное взрывчатое вещество, которое используется в различных сферах, включая военную промышленность. Это химическое соединение известно своей мощностью и высокой температурой плавления.

Выглядит октоген как белый кристаллический порошок. Его кристаллы обладают характерной структурой, обеспечивающей высокую плотность и мощность взрыва.

Октоген

HMX широко используется в производстве ракетных двигателей, боеголовок, торпед и других взрывных устройств. Также октоген используют в гражданских целях, например для перфорации нефтяных скважин.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай, Индия и Бразилия, активно ведущие бизнес с Россией, могут пострадать от вторичных санкций, которые анонсировал президент США Дональд Трамп. У них один выход – заставить российского правителя Владимира Путина согласиться на мирное соглашение и прекращение войны в Украине.