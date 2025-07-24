Росія отримала від Індії дуже небезпечну вибухівку для війни з Україною: деталі

США розглядають можливість запровадження санкцій проти експортерів цієї речовини

Індія поставила Росії спеціальну вибухівку, що використовується диверсантами та в ракетному паливі. Йдеться про октоген або HMX, який відомий як "вибухівка високої або потужної", що швидко детонує та призначена для максимального руйнування.

Як повідомляє Reuters, у грудні 2024 року індійська компанія Ideal Detonators Private Limited відправила до Петербурга дві партії октогену більш ніж на 1,4 млн доларів. Згідно з даними індійської митниці, одну партію на 405 200 доларів придбала компанія "Високотехнологічні системи ініціювання", яка виробляє неелектричні засоби підривання.

Іншу, партію, на понад 1 млн доларів, отримав виробник вибухових речовин "Промсинтез". Обидві компанії базуються у Самарській області Росії. Чиновник індійського уряду, безпосередньо знайомий із цими поставками, підтвердив їх.

За словами джерел видання, США серйозно розглядають можливість запровадження санкцій проти експортерів HMX. Зокрема — на тлі публічних заяв президента США Дональда Трампа про жорстке покарання країн, які продовжують співпрацю з російською військовою промисловістю.

Що відомо про октоген

Октоген, або HMX — це потужна вибухова речовина, яка використовується в різних сферах, включаючи військову промисловість. Ця хімічна сполука відома своєю потужністю та високою температурою плавлення.

Виглядає октоген як білий кристалічний порошок. Його кристали мають характерну структуру, що забезпечує високу щільність та потужність вибуху.

Октоген

HMX широко використовується у виробництві ракетних двигунів, боєголовок, торпед та інших вибухових пристроїв. Також октоген використовують в цивільних цілях, наприклад, для перфорації нафтових свердловин.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай, Індія та Бразилія, які активно ведуть бізнес із Росією, можуть постраждати від вторинних санкцій, які анонсував президент США Дональд Трамп. У них є один вихід – змусити російського правителя Володимира Путіна погодитися на мирну угоду та припинення війни в Україні.