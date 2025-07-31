Из иконы стиля в колхозницу: Иванка Трамп в платье-халате удивила выбором наряда (фото)

Дочь президента США Дональда Трампа появилась в необычном месте

Иванка Трамп — старшая дочь президента США Дональда Трампа, рожденная в его первом браке с Иваной Трамп. Дочь политика поддерживает общение с ним, посещает семейные вечеринки и общается с младшими братьями и сестрами от других браков отца. А еще она известная бизнес-вумен и икона стиля с безупречной фигурой.

Однако на днях Иванка Трамп удивила выбором наряда. Женщина внезапно появилась на поле и позировала для фото в "колхозном наряде". Это при том, что в соцсетях Иванку привыкли видеть в стильных и безупречных образах.

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Как оказалось, Иванка побывала на ферме своей своей компании по производству свежих овощей и фруктов. Организацию Planet Harvest Трамп основала в 2023 году, и активно ее продвигает. И, как оказалось, бывает на ферме и лично проверяет качество продукции.

Для визита на предприятие в этот раз Иванка выбрала странное платье-халат белоснежного цвета с пуговицами. Выглядит оно на ней как-то нелепо и странно.

Иванка Трамп и Мелисса Мельшенкер-Акерман. Фото: https://www.instagram.com/theplanetharvest/

Отметим, что рядом с Трамп на фото позирует еще одна соосновательница компании Мелисса Мельшенкер-Акерман. Обе женщины держат в руках свежесобранную клубнику и мило улыбаются в камеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-жена Трампа щеголяет на публике в мини-юбках, коротких шортах и откровенных платьях. Она как будто забыла, что ей 61 год.