Від ікони стилю до колгоспниці: Іванка Трамп у сукні-халаті здивувала вибором вбрання (фото)

Дочка президента США Дональда Трампа з’явилася у незвичайному місці

Іванка Трамп — старша дочка президента США Дональда Трампа, народжена у першому шлюбі з Іваною Трамп. Дочка політика підтримує спілкування з ним, відвідує сімейні вечірки та спілкується з молодшими братами та сестрами від інших шлюбів батька. А ще вона відома бізнес-вумен та ікона стилю з бездоганною фігурою.

Проте днями Іванка Трамп здивувала вибором вбрання. Жінка неочікувано з’явилася на полі та позувала для фото у "колгоспному образі". Це при тому, що в соцмережах Іванку звикли бачити у стильних та бездоганних вбраннях.

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Як виявилося, Іванка побувала на фермі своєї компанії з виробництва свіжих овочів і фруктів. Організацію Planet Harvest Трамп заснувала у 2023 році, та активно її просуває. І, як виявилося, буває на фермі та особисто перевіряє якість продукції.

Для візиту на підприємство цього разу Іванка обрала дивну сукню-халат білого кольору з ґудзиками. Виглядає вона на ній якось безглуздо і дивно.

Іванка Трамп і Мелісса Мельшенкер-Акерман Фото: https://www.instagram.com/theplanetharvest/

Зазначимо, що поряд із Трамп на фото позує ще одна співзасновниця компанії Мелісса Мельшенкер-Акерман. Обидві жінки тримають в руках свіжозібрану полуницю і мило посміхаються в камеру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ексдружина Трампа щеголяє на публіці в міні-спідницях, коротких шортах та відвертих сукнях. Вона наче забула, що їй 61 рік.