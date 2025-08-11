Аляска — ловушка для Путина? Смогут ли арестовать российского диктатора во время встречи с Трампом

Путина должны были арестовать в Монголии, однако этого не случилось

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на пятницу, 15 августа, состоится в американском штате Аляска. "Телеграф" разобрался, смогут ли на российского президента надеть наручники в США.

Когда и кто выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 года объявил о выдаче международных ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В решении суда говорится, что они подозреваются в совершении военных преступлений, в частности незаконной депортации и перемещения детей с временно оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. Это, согласно Римскому статуту, является нарушением международного гуманитарного права и подпадает под квалификацию статей 8(2)(a)(vii) и 8(2)(b)(viii).

Обвинения касаются событий, которые, по данным суда, происходили как минимум с 24 февраля 2022 года. В сообщении отмечается, что существуют "разумные основания полагать", что Путин несёт личную уголовную ответственность за организацию и реализацию этих действий. В частности, речь идёт о его непосредственном участии в процессе, координации с другими лицами, а также о неисполнении обязанности должного контроля над гражданскими и военными подчинёнными, которые принимали участие в вывозе украинских детей.

Посещал ли Путин уже страны, которые являются подписантами Римского статута

За время полномасштабной войны Владимир Путин совершил 15 зарубежных визитов, большинство из них пришлись на авторитарные государства — такие оценки приводит рейтинг демократии, который ежегодно публикует The Economist.

В этот перечень входят Азербайджан (130 место), Беларусь (151), Вьетнам (136), Иран (153), Казахстан (120), Кыргызстан (109), Китай (148), ОАЭ (125), Северная Корея (165), Саудовская Аравия (150), Таджикистан (155), Туркменистан (162) и Узбекистан (148). Исключением стали лишь Монголия (59 место, "несовершенная демократия") и Армения (84 место, гибридный режим).

Половина из этих государств — Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Китай, Северная Корея, Саудовская Аравия и Туркменистан — даже не подписывали Римский статут, поэтому не обязаны арестовывать российского президента по ордеру Международного уголовного суда.

Путин с президентом Узбекистана

Иран, Кыргызстан, ОАЭ и Узбекистан документ подписали, но не ратифицировали. Армения и Таджикистан ратифицировали Римский статут, однако визиты Путина туда состоялись до выдачи ордера судом в Гааге.

Единственной страной-членом МУС, куда он приезжал уже после ордера, стала Монголия — в сентябре 2024 года. Власти страны отказались его арестовать, объяснив это энергетической зависимостью от России.

Чаще всего за время войны Путин посещал Беларусь, а среди других направлений особое место занимают страны ОДКБ — Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, тогда как Азербайджан и Узбекистан вышли из организации, а Армения приостановила своё участие.

Арестуют ли Путина в США

Владимир Путин не посещал США с 2015 года, когда прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и провёл встречу с тогдашним президентом Бараком Обамой. В последний раз он встречался с американским лидером в 2021 году — тогдашним президентом Джо Байденом — но эта встреча состоялась не в США, а в Швейцарии.

Он не будет арестован в США даже несмотря на действующий ордер Международного уголовного суда, поскольку Вашингтон не является стороной Римского статута и не признаёт юрисдикцию МУС.

Это освобождает американские власти от любых юридических обязательств выполнять решения суда в Гааге, в том числе и ордер от 17 марта 2023 года, выданный по подозрению в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией украинских детей.

Кроме правовых причин, важную роль играют политические соображения. США традиционно имеют напряжённые отношения с МУС и уже демонстрировали готовность игнорировать его решения. В феврале 2025 года администрация Дональда Трампа ввела санкции против суда из-за ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других должностных лиц, что стало прецедентом нежелания сотрудничать с МУС, особенно в случаях, когда речь идёт о лидерах стран, с которыми ведутся дипломатические переговоры.

