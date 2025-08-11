Не совсем ради мира в Украине? Названа неожиданная причина, почему Трамп стремится встретиться с Путиным

У американского президента "совсем другие интересы, которые нам определенно не нравятся"

Дональд Трамп и Владимир Путин являются антиглобалистами. Даже национальные интересы США для президента на втором месте после личных.

Так считает политический консультант Виталий Бала. Он раскрыл подлинные мотивы предстоящей встречи между президентом США и российским диктатором Владимиром Путином. По словам эксперта, для американского лидера главное — заключить любое соглашение с Кремлем даже ценой национальных интересов собственной страны.

"Я давно говорил, что во время первого срока Трампа Путин и Трамп сошлись, потому что они являются антиглобалистами", — объясняет Бала.

Он добавил, что оба лидера мечтают о возвращении в биполярный мир, похожий на времена Советского Союза.

"Они хотели бы, чтобы был такой биополярный мир, как во времена Советского Союза. Это очень хочет Путин", — отмечает политконсультант, но подчеркивает, что такой сценарий уже невозможен из-за наличия других мощных игроков — Китая, Европейского Союза и стран Глобального Юга.

Особое внимание Бала обращает на экономическую составляющую планов Трампа: для него главное заключить соглашение с Путиным. Он постоянно подчеркивает какое-то суперэкономическое развитие России, какое-то экономическое суперсотрудничество с Россией".

По словам политконсультанта, у американского президента "совершенно другие интересы, которые нам безусловно не нравятся". Трамп не интересуется будущим Украины, тем более вопросами безопасности нашей страны.

"Джон Болтон писал в издании The Telegraph, что нужно исходить из личных желаний, желаний Трампа, а не искать какую-нибудь геополитику или национальные интересы США. Национальные интересы США — они на втором месте после интересов личных Трампа", — цитирует Бала слова американского дипломата.

Как готовят встречу Путина и Трампа

Подготовка к встрече Трампа и Путина началась после очередного визита спецпредставителя президента США Стивена Виткоффа в Москву 6 августа. На ней американское чиновник обсудил с Путиным перспективы окончания российско-украинской войны. Трамп назвал переговоры "продуктивными".

Среди возможных мест встречи в западных медиа фигурировали Рим, Будапешт, Минск Объединенные Арабские Эмираты, но в конце концов стороны избрали Аляску – американский штат в арктических широтах у берегов РФ, когда-то являвшийся частью Российской империи.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп превращает свою администрацию в дом Пшонки.