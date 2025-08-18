Теперь козыри есть? Встреча Трампа и Зеленского обрастает смешными мемы

Встреча начнется 18 августа в 21:15 по Киеву

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Вашингтоне уже стала поводом для новой порции мемов. Особенно учитывая то, что в Штаты прибыло немало европейских лидеров.

"Телеграф" собрал лучшие мемы об этом событии. Отметим, что встреча Трампа и Зеленского должна пройти 18 августа в 21:15 по Киеву.

Одним из лучших мемов можно считать шутки о европейских лидерах, приехавших на встречу с президентом США. В этих шутках вспомнили встречу президента Украины в Киеве с французским главой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тогда Макрон позвонил Трампу и разговор был достаточно продуктивный, возможно и на этот раз так произойдет.

Учитывая большое количество прибывших в Белый дом европейских лидеров, в сети не могли не вспомнить легендарный мем с пикантным подтекстом, где миниатюрная белокурая девушка сидит у кучи афро-американских мужчин.

Были и мемы о Фродо из "Властелина колец". Вспоминали в шутках и слова Трампа на прошлой встрече в Овальном кабинете о картах, которых якобы нет у Зеленского.

Напомним, что много мемов вызвало то, что Трамп передал главе России Владимиру Путину письмо от Мелании Трамп. Украинцы шутили о его содержании.

