Теперь козыри есть? Встреча Трампа и Зеленского обрастает смешными мемы
-
-
Встреча начнется 18 августа в 21:15 по Киеву
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Вашингтоне уже стала поводом для новой порции мемов. Особенно учитывая то, что в Штаты прибыло немало европейских лидеров.
"Телеграф" собрал лучшие мемы об этом событии. Отметим, что встреча Трампа и Зеленского должна пройти 18 августа в 21:15 по Киеву.
Одним из лучших мемов можно считать шутки о европейских лидерах, приехавших на встречу с президентом США. В этих шутках вспомнили встречу президента Украины в Киеве с французским главой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тогда Макрон позвонил Трампу и разговор был достаточно продуктивный, возможно и на этот раз так произойдет.
Учитывая большое количество прибывших в Белый дом европейских лидеров, в сети не могли не вспомнить легендарный мем с пикантным подтекстом, где миниатюрная белокурая девушка сидит у кучи афро-американских мужчин.
Были и мемы о Фродо из "Властелина колец". Вспоминали в шутках и слова Трампа на прошлой встрече в Овальном кабинете о картах, которых якобы нет у Зеленского.
Напомним, что много мемов вызвало то, что Трамп передал главе России Владимиру Путину письмо от Мелании Трамп. Украинцы шутили о его содержании.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети не утихают мемы о встречах Путина и Трампа на Аляске.