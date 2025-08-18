Не "милитари"? Во что будет одет Зеленский на встрече с Трампом (фото)

Один из советников Трампа в шутку сказал, что было бы хорошо, если б Зеленский надел костюм

Накануне предстоящей встречи Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа темой для обсуждения стал наряд президента Украины. Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, наденет ли Зеленский костюм на встречу.

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на информацию от двух источников, непосредственно знакомых с ситуацией. По их данным, Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же чёрном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

"Это будет "костюм", но не полный", — сообщил один из источников.

Владимир Зеленский будет в этом пиджаке на встрече с Трампом

Владимир Зеленский будет в этом пиджаке на встрече с Трампом

При этом, один из советников Трампа, отчасти в шутку, сказал: "Это был бы хороший знак для мира", если бы Зеленский надел костюм в понедельник, но добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2025 года Зеленский подвергся критике в Овальном кабинете из-за того, что был не в костюме. Трамп твёрдо верит в то, что нужно выглядеть подобающе, что, по его мнению, для мирового лидера означает носить костюм.

Вскоре после этого события украинцы стали создавать мемы на эту тему.

Стоит отметить, что в течение всего периода российской агрессии Зеленский неизменно носил характерные оливковые футболки и военизированную одежду, что стало его узнаваемой визитной карточкой и символом солидарности с украинскими защитниками.

Саммит НАТО в Нидерландах стал первым случаем с начала полномасштабной войны, когда Зеленский надел пиджак в деловом стиле. Как писали СМИ, Трамп остался этим доволен. В похожем наряде Зеленский был на похоронах Папы Римского Франциска в апреле 2025 года. Также в классическом костюме президент Украины посетил инаугурацию Папы Римского Льва XIV в мае.