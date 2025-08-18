Зеленський зустрінеться з Путіним уже цього тижня? Названо дату

Співрозмовники "Телеграфа" назвали імовірну дату і сказали, що все залежатиме від зустрічі у Вашингтоні

Перша тристороння зустріч між українським президентом Володимиром Зеленським, американським лідером Дональдом Трампом та головою Кремля Володимиром Путіним може відбутися вже найближчим часом. Попередньо датою може стати 22 серпня.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані від кількох обізнаних джерел. За їхніми словами, Трамп вкотре переключився до турборежима з метою досягнення "мирної угоди" між Україною та Росією.

"Президент Трамп справді вважає, що це можливо", — каже обізнане джерело видання. Проте співрозмовники зазначають, що все залежатиме від зустрічі у Вашингтоні.

І хоча люди в команді Трампа анонсують, що "Зеленський скаже, які території він віддасть Путіну", загальна позиція України та Європи щодо цього залишається незмінною.

"Лінія зіткнення – це найкраща лінія для переговорів. І європейці це підтримують, і ми вдячні всім. Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області, Путін не зміг її захопити протягом 12 років. А Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі: Україна, Сполучені Штати, Росія", — заявив Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі

Зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні

Зеленський та Трамп мають зустрітися у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня. Головною темою для обговорення стане припинення війни в Україні.

Про заплановану особисту зустріч Володимир Зеленський оголосив через свої соцмережі. Він також повідомив, що мав довгу розмову з Дональдом Трампом спочатку особисто, а потім за участю європейських лідерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з європейських лідерів поїде разом із Зеленським на зустріч із Трампом. Серед них президент Франції Емманюель макрон, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та багато інших.