"С нетерпением жду": Трамп заявил, что хотел бы снова встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что он и диктатор КНДР якобы имеют "очень доброжелательные" отношения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Американский президент похвастался, что у него хорошие отношения с союзником российского правителя Владимира Путина, который поставляет Кремлю оружие, щедро предоставляет живую силу и помогает убивать украинцев баллистическими ракетами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Трампа перед журналистами в Белом доме. Трамп подтвердил, что хотел бы уже в этом году провести встречу.

"Я хотел бы встретиться с ним (Ким Чен Ыном, — ред.) в этом году… Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в будущем. Я хотел бы встретиться. У нас с ним сложились отличные отношения" Президент США Дональд Трамп

Трамп заявил, что у него и диктатора КНДР якобы есть "очень доброжелательные" отношения, которые наладились во время его первого президентского срока. Как известно, в 2018 году Трамп дважды встречался с северокорейским диктатором. Сейчас, заявил Трамп, США уже ждут встречи, отношения между двумя странами удастся "улучшить", как он считает. Теперь Трамп задумал "примирить" Северную и Южную Корею.

"Мы отлично поладили. Я знаю его лучше, чем вы, почти лучше всех, кроме его сестры. Теперь я хорошо его знаю и поладил с ним. У нас не было проблем. Мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении" Президент США Дональд Трамп

Отметим, в 2018 году прошли две встречи между Трампом и Ким Чен Ыном. Президент США хотел уговорить северокорейского диктатора отказаться от ядерного оружия. Но ничего не вышло: с того момента Северная Корея только нарастила ядерный арсенал, отчасти с помощью российского режима.

Отметим, американские СМИ также пишут, что дипломатия Трампа по отношению к российскому правителю Владимиру Путину все больше напоминает его дипломатию с Ким Чен Ыном в 2018 году. Трамп утверждал, что решением проблемы войны в Украине может стать встреча лидеров двух государств, которые могли бы договориться о начале мирного процесса. Но после саммита на Аляске реальный прогресс в достижении мира остановился.