Трамп заявив, що він та диктатор КНДР нібито мають "дуже доброзичливі" відносини

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би знову зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Американський президент похвалився, що має гарні відносини із союзником російського правителя Володимира Путіна, який постачає Кремлю зброю, щедро надає живу силу та допомагає вбивати українців балістичними ракетами.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Трампа перед журналістами у Білому домі. Трамп підтвердив, що хотів би вже цього року провести зустріч.

"Я хотів би зустрітися з ним (Кім Чен Ином, — ред.) цього року… Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у майбутньому. Я хотів би зустрітися. У нас із ним склалися чудові стосунки" Президент США Дональд Трамп

Трамп заявив, що він та диктатор КНДР нібито мають "дуже доброзичливі" відносини, які налагодилися під час його першого президентського терміну. Як відомо, у 2018 році Трамп двічі зустрічався з північнокорейським диктатором. Зараз, заявив Трамп, США вже чекають зустрічі, відносини між двома країнами вдасться "покращити", як він вважає. Тепер Трамп задумав "примирити" Північну та Південну Кореї.

"Ми відмінно порозумілися. Я знаю його краще, ніж ви, майже краще за всіх, окрім його сестри. Тепер я добре його знаю і порозумівся з ним. Ми не мали проблем. Ми думаємо, що можемо щось зробити в цьому напрямку" Президент США Дональд Трамп

Зазначимо, у 2018 році пройшло дві зустрічі між Трампом та Кім Чен Ином. Президент США хотів вмовити північнокорейського диктатора відмовитися від ядерної зброї. Але нічого не вийшло: з того моменту Північна Корея тільки наростила ядерний арсенал, частково за допомогою російського режиму.

Зазначимо, американські ЗМІ також пишуть, що дипломатія Трампа щодо російського правителя Володимира Путіна все більше нагадує його дипломатію з Кім Чен Ином у 2018 році. Трамп стверджував, що вирішенням проблеми війни в Україні може стати зустріч лідерів двох держав, які могли б домовитися про початок мирного процесу. Але натомість після саміту на Алясці реальний прогрес у досягненні миру зупинився.