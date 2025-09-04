Смерть детской любви и первые чувства к парню: какой была молодость Джорджио Армани

Первую любовь Джорджио Армани, девочку Ванду, сбил грузовик

Легендарный дизайнер Джорджио Армани, который скончался 4 сентября 2025 года, построил миллиардную модную империю и стал одним из самых богатых людей Италии. Однако он мечтал стать врачом и даже поступил в медицинский университет. Его жизнь была полна трагических событий — от смерти первой любви в детстве до потери любимого мужчины в зрелом возрасте.

"Телеграф" решил вспомнить, каким был Джорджио Армани в молодости. Мы выяснили, как он начинал строить свою карьеру и чем ему пришлось пожертвовать, чтобы создать свой бизнес.

Джорджио Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца в Италии. Он пережил бедность во время Второй мировой войны и возле него даже разразился неразорванный артиллерийский снаряд. В результате Джорджио получил сильные ожоги.

Джорджио Армани в 1942 году. Фото: harpersbazaar

В одном из интервью Армани вспоминал девушку Ванду, которая была его первой влюбленностью, когда ему было 7-8 лет. Она выглядела экзотично, по словам дизайнера, у нее были прямые волосы и прямой пробор. Однако, к сожалению, ее сбил грузовик.

Свою первую влюбленность в мальчика Армани вспоминал очень эмоционально. Это было на пляже в детском лагере. Он признавался, что тогда не понимал, что это значит, но это чувство было сильным и искренним. Джорджио не видел разницы между мужчиной и женщиной, но чувствовал к этому парню влечение.

Высшее образование Армани получал в медицинском университете, но на третьем курсе оставил учебу и отправился в армию. После двух лет службы он все же избрал другой карьерный путь.

Джорджио Армани в 1980-е годы. Фото: Getty Images

Сначала Джорджио был оформителем витрин и продавцом в миланском универмаге La Rinascente. В середине 1960-х Армани стал работать в компании Nino Cerruti и разрабатывал мужскую одежду.

Джорджио Армани в 1960-е годы. Фото: Getty Images

Впоследствии он познакомился с Серджио Гелеотти — молодым тосканцем и архитектором, изменившим судьбу дизайнера. С его поддержкой, Армани продал свой старый Volkswagen, а деньги инвестировал в их общую мечту. В 1975 году был основан Giorgio Armani SpA

Джорджио Армани дома, примерно в 1970-е годы. Фото: Getty Images

Серджио был не только партнером по бизнесу, а другом и любимым человеком Армани. Галеотти взял на себя все финансовые обязанности и позволил Джорджио сконцентрироваться на творчестве.

Их отношения продолжались около 20 лет — до смерти Галеотти официально от сердечного приступа (на самом деле от осложнений СПИДа). Поскольку в те времена говорить об однополых отношениях было слишком рискованно, официально они не афишировали себя как пара. Однако среди близкого окружения и в модных кругах этот факт не являлся секретом.

Джорджио Армани и Серджио Галеотти (справа снизу). Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому достанется миллиардная империя Джорджио Армани. В браке у дизайнера никогда не было и нет детей. Его состояние оценивается в 12 млрд долларов.