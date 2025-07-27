Дизайнер Зеленского рассказал, готов ли "переодеть" украинских военных

Дизайнер создает камуфляжную одежду, но ее сейчас не часто покупают

Популярный украинский мужской дизайнер Виктор Анисимов создает одежду для публичных личностей. Одним из самых известных его клиентов является президент Украины Владимир Зеленский, которому он разработал наряд, стилизованный под костюм.

В интервью для "Телеграфа" Анисимов рассказал об отношении к публичным людям, которые выбирают военный стиль. Он считает, что каждый для себя решает, как одеваться. В то же время не видит в этом чего-то плохого, потому что такие наряды соответствуют военному времени.

"Я считаю, что это личное дело каждого. Если форма удобная, если она соответствует духу времени, то почему бы и нет?", — рассказал он.

Полное интервью читайте в публикации: "Я сам бы это не надел: интервью с дизайнером Зеленского Виктором Анисимовым".

Анисимов отметил, что создает одежду в военном стиле, но она не пользуется сейчас высоким спросом. Дизайнер предположил, что люди не хотят носить камуфляж в тылу, потому что он напоминает о войне. Также Виктор отметил, что поддержал бы создание новой формы для военных, если бы к нему обратились с такой идеей.

Виктор Анисимов, фото marieclaire.ua

"Камуфляж постоянно присутствует в моих коллекциях. Но сегодня его покупают меньше другой одежды. Люди не хотят в мирной жизни ассоциироваться с этим. Я сам, когда был офицером, переодевался в джинсы при первой возможности. Но если будет запрос — мы готовы", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Владимир Зеленский отказался от милитари стиля. На это решение могла повлиять Елена Зеленская.