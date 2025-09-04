Смерть дитячого кохання і перші почуття до хлопця: якою була молодість Джорджіо Армані

Перше кохання Джорджіо Армані, дівчинку Ванду, збила вантажівка

Легендарний дизайнер Джорджіо Армані, який помер 4 вересня 2025 року, побудував мільярдну модну імперію і став одним із найбагатших людей Італії. Однак він мріяв стати лікарем і навіть вступив до медичного університету. Його життя було сповнене трагічних подій — від смерті першого кохання у дитинстві до втрати коханого чоловіка у зрілому віці.

"Телеграф" вирішив пригадати, яким був Джорджіо Армані у молодості. Ми з'ясували, як він починав будувати свою кар'єру і чим йому довелося пожертвувати, щоб створити власний бізнес.

Джорджіо Армані народився 11 липня 1934 року в місті П’яченца, що в Італії. Він пережив бідність під час Другої світової війни і біля нього навіть вибухнув нерозірваний артилерійський снаряд. У результаті Джорджіо отримав сильні опіки.

Джорджіо Армані у 1942 році. Фото: harpersbazaar

В одному з інтерв’ю Армані згадував дівчину Ванду, яка була його першою закоханістю, коли йому було 7-8 років. Вона мала екзотичний вигляд, за словами дизайнера, пряме волосся і прямий проділ. Однак, на жаль, її збила вантажівка.

Свою першу закоханість у хлопчика Армані згадував дуже емоційно. Це було на пляжі у дитячому таборі. Він зізнавався, що тоді не розумів, що це означає, але те почуття було сильним і щирим. Джорджіо не бачив різниці між чоловіком і жінкою, але відчував до цього хлопця потяг.

Вищу освіту Армані здобував у медичному університеті, але на третьому курсі залишив навчання і пішов до армії. Після двох років служби він все ж обрав інший кар’єрний шлях.

Джорджіо Армані у 1980-х роках. Фото: Getty Images

Спочатку Джорджіо був оформлювачем вітрин і продавцем у міланському універмазі La Rinascente. У середині 1960-х Армані став працювати у компанії Nino Cerruti і розробляв чоловічий одяг.

Джорджіо Армані у 1960-х роках. Фото: Getty Images

Згодом він познайомився з Серджіо Гелеотті — молодим тосканцем та архітектором, який змінив долю дизайнера. З його підтримкою, Армані продав свій старий Volkswagen, а гроші інвестував у їхню спільну мрію. У 1975 році було засновано Giorgio Armani S.p.A.

Джорджіо Армані вдома, приблизно 1970-ті роки. Фото: Getty Images

Серджіо був не тільки партнером у бізнесі, а другом і коханцем Армані. Галеотті взяв на себе всі фінансові обов’язки і дозволив Джорджіо концентруватися на творчості.

Їхні стосунки тривали близько 20 років — до смерті Галеотті офіційно від серцевого нападу (насправді від ускладнень СНІДу). Оскільки в ті часи говорити про одностатеві стосунки було надто ризиковано, офіційно вони не афішували себе як пара. Однак серед близького оточення та у модних колах цей факт не був секретом.

Джорджіо Армані та Серджіо Галеотті (справа знизу). Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, кому дістанеться мільярдна імперія Джорджіо Армані. У шлюбі дизайнер ніколи не був і не має дітей. Його статки оцінюють у 12 млрд доларів.