Образ "сильного лідера" не врятував: друг Путіна та Трампа засуджений до 27 років

Колишній президент Бразилії, який наслідував Путіна і Трампа, тепер — не мачо, а майбутній в’язень. Суд визнав його винним у спробі держперевороту.

Верховний суд Бразилії засудив колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару до 27 років та 3 місяців позбавлення волі. За це проголосували четверо з п'яти суддів. Він визнаний винним у підготовці держперевороту та спробі силового знищення демократичного ладу, а також скоєнні насильницьких дій проти державних установ — загалом обвинувачення мало п'ять пунктів щодо подій кінця 2022 — початку 2023 років. Болсонару українцям відомий, зокрема, нейтральною позицією щодо Росії.

Засуджений не визнав правопорушення. Частина змови, за даними слідства, мала на меті держпереворот після вбивства президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, віцепрезидента та судді Верховного суду. Зазначимо, Болсонару програв вибори Лулі да Сілві. Наразі він під домашнім арештом та готується до апеляції. Враховуючи, що йому 70 років, він може сконати за ґратами.

Жаїр Болсонару — колишній президент Бразилії, фанат Трампа та Путіна

Жаїр Болсонару очолював Бразилію з 2019 по 2023 рік. Він відомий своїми заявами щодо коронавірусу, захопленням Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Під час епідемії коронавірусу Болсонару не одноразово заперечував необхідність соціального дистанціювання та називав хворобу "мінігрипом", стверджуючи, що помирають тільки слабкі. Це призвело до протестів в країні.

Жаїр Болсонару відомий образом "мачо"

Саме в цей період Болсонару відвідував Росію. Відбулось це за кілька днів до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Він хотів досягти цим додаткових плюсів перед власними виборами. Здивувало, що Путін, який дуже берігся від хвороби, підпустив невакцинованого президента до себе. Після вторгнення в Україну Болсонару заявив, що не буде засуджувати Росія та зберігатиме нейтралітет просуваючи путінський наратив про "братні народи".

Путін та Болсонару в 2022 році

Що стосується Трампа то, коли той програв вибори в 2020 році, Болсонару втратив найближчого союзника у Вашингтоні, писали ЗМІ. З Байденом в нього стосунки не складались. Наразі Трамп вже відреагував на вирок. Заявив, що він незадоволений та "дуже здивований". Болсонару відомий тим, що підтримує введення високих тарифів Трампа для Бразилії, а також нехтуванням екологічними проблемами — за його правління зросла вирубка лісів Амазонки. Через це і загалом його стиль політики опоненти називали його "тропічним Трампом".

Раніше "Телеграф" розповідав, що підтримка Болсонару вилилась в суперечки навіть у футбольному середовищі — Неймара назвали фашистом. Болсонару не єдиний із симпатиків Путіна, хто на слуху останнім часом. Після зустрічі з лідером Росії свого крісла позбувся прем'єр Непалу — в країні відбувся держпереворот.