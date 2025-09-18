Уже не впервые? Трамп опозорился своим знанием истории и географии

Трамп допустил оговорку выступая на пресс-конференции с Киром Стармером

В четверг, 18 сентября, президент США Дональд Трамп как минимум в третий раз перепутал Армению с Албанией, заявив, что последняя воевала с Азербайджаном.

Такую оплошность глава Белого Дома допустил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Подумать только, мы, например, урегулировали ситуацию между Азербайджаном и Албанией, это продолжалось годами", — заявил Трамп, говоря о конфликте между Арменией и Азербайджаном.

Абсолютно то же самое он говорил на прошлой неделе выступая на телеканале Fox News. В конце августа глава Белого дома назвал Армению Албанией в интервью американскому журналисту Марку Левину.

Кроме того, американский президент добавил, что правительство США хочет добиться возвращения авиабазы ​​Баграм в Афганистане, поскольку она находится вблизи китайских объектов ядерного оружия.

По его словам, аэродром, являвшийся главной базой американских военных во время войны в Афганистане, был "отдан за бесценок" его предшественником Джо Байденом.

"Мы хотим вернуть эту базу, но одна из причин, по которой она нам нужна, заключается в том, что она находится в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие", – заявил Трамп.

Напомним, Трамп и Стермер сделали ряд заявлений касательно урегулирования войны в Украине. По словам американского президента, российский лидер Владимир Путин его подвел.