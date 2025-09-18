На приеме у короля засветились бывшая теща Абрамовича с 94-летним мужем, у которого конфликт с Трампом (фото)

На королевский банкет пригласили бывшую тещу Абрамовича — Жукову

На днях президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл с визитом в Великобританию, где ему устроили роскошный банкет. На мероприятии присутствовал американский медиамагнат Руперт Мердок с супругой, россиянкой Еленой Жуковой.

На королевском приеме в Виндзорском замке 94-летний Мердок выбрал белую рубашку, жилет и черный смокинг, а 67-летняя Жукова — белое длинное платье. На фото видно, что россиянка вела своего избранника за руку на красной дорожке. Также миллиардер передвигался с помощью трости.

Елена Жукова и Руперт Мердок, фото Getty Images

Елена Жукова и Руперт Мердок на королевском приеме, фото Getty Images

Интересно, что у Руперта конфликт с Трампом. Американский президент подал иск о клевете против миллиардера и его медиаимперии на 20 миллиардов долларов, а также иски против телеканалов CBS и ABC. В частности, в статьях New York Times накануне президентских выборов 2024 года говорилось о том, что Трамп не пригоден для должности. В СМИ такие иски трактуют как атаку на свободу прессы.

Жукова является бывшей тещей российского бизнесмена Романа Абрамовича. Ее дочь, бизнесвумен Дария, состояла в браке с олигархом в течение 9 лет. За американского миллиардера Елена вышла замуж в 2024 году в Моразе — калифорнийском имении и винограднике Мердока. До этого он отменил помолвку с радиоведущей Энн Лесли Смит. Жукова стала его пятой женой. Она занимается молекулярной биологией, в частности, изучает особенности сахарного диабета.

Мердок и Жукова поженились в 2024 году, фото Getty Images

Мердок основал медиахолдинги News Corporation и 21st Century Fox. News Corporation владела более 800 компаниями в не менее чем 50 странах с совокупной стоимостью более 5 миллиардов долларов.

