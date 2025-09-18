Вже не вперше? Трамп зганьбився своїм знанням історії та географії

Трамп допустив обмовку виступаючи на пресконференції з Кіром Стармером

У четвер, 18 вересня, президент США Дональд Трамп, як мінімум, втретє переплутав Вірменію з Албанією, заявивши, що остання воювала з Азербайджаном.

Такої помилки глава Білого Дому припустився на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

"Подумати тільки, ми, наприклад, врегулювали ситуацію між Азербайджаном та Албанією, це тривало роками", — заявив Трамп, говорячи про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Абсолютно те саме він говорив минулого тижня виступаючи на телеканалі Fox News. Наприкінці серпня глава Білого дому назвав Вірменію Албанією в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну.

Крім того, американський президент додав, що уряд США хоче домогтися повернення авіабази Баграм в Афганістані, оскільки вона розташована поблизу китайських об’єктів ядерної зброї.

За його словами, аеродром, який був головною базою американських військових під час війни в Афганістані, був "відданий за безцінь" його попередником Джо Байденом.

"Ми хочемо повернути цю базу, але одна з причин, через яку вона нам потрібна, полягає в тому, що вона розташована в годині їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю", — заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп і Стармер зробили низку заяв щодо врегулювання війни в Україні. За словами американського президента, російський лідер Володимир Путін його підвів.