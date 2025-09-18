Огромнейший стол, цветы с королевских садов и особенный коктейль: чем угощали Трампа на приеме у короля (фото, видео)

Глава США ел с серебряных приборов за 50-метровым столом с роскошными яствами

В Великобритании состоялся роскошный государственный банкет, который организовал король Чарльз III в честь приезда президента США и его супруги. Визит Дональда Трампа и Мелании уже вызвал волну шуток и мемов.

Настоящий королевский прием был спланирован с особой тщательностью и готовился он заранее. Как сообщает британский корреспондент ITV News Джон Рэй, персоналу Виндзорского замка потребовалось несколько дней, чтобы накрыть стол для банкета, на котором в среду, 17 сентября, присутствовало 160 гостей.

Известно, что на мероприятии Дональд Трамп сидел рядом с королем и принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, а его жена Мелания расположилась между королевой Камиллой и принцем Уильямом.

На изготовление 50-метрового стола (что соответствует длине почти трех вертолетов Marine One) ушла неделя. На столе лежало 1452 столовых прибора (серебряные с позолотой) и 139 свечей. Букеты, украшавшие стол, включали тщательно отобранные сезонные цветы и травы из садов Букингемского дворца, Виндзорского замка и сада Сэвилл в Большом Виндзорском парке.

На изготовление 50-метрового стола ушла почти неделя. Фото: itv.com

Букеты включали тщательно отобранные сезонные цветы и травы из королевских садов Цветы украшали весь стол

Серебряные столовые приборы с позолотой Фото: instagram.com/theroyalfamily

Как сообщает ВВС, обстановка в зале Святого Георгия в Виндзорском замке представляло собой замечательное зрелище, сочетающее в себе "средневековый банкет и фильм о Гарри Поттере".

Персонал в изысканной форме, дежурящий в зале, вымуштрованный, словно солдаты, отработавшие весь день на параде. Сервировка столов – по пять бокалов на человека – ужасающе аккуратна. ВВС

Гости грандиозного пиршества ели по меню, написанному на французском языке, которое переводится как:

Панна-котта из хэмпширского кресс-салата с песочным печеньем из пармезана и салатом из перепелиных яиц

Органический куриный галантин из Норфолка, завернутый в кабачки с тимьяном и пикантным соусом

Ванильное мороженое с сорбетом из кентской малины и слегка припущенными сливами сорта "Виктория"

Меню королевского бенкета. Фото: itv.com

Также гостям была предложена щедрая винная карта: портвейн Warre's Vintage Port 1945 (в знак признания Дональда Трампа 45-м президентом США в первый срок), коньяк Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne — год рождения матери президента (уроженки Шотландии), а также вино Bowmore Queen's Cask 1980 с острова Айла, подаренное покойной королеве Елизавете в 1980 году и разлитое по бутылкам в честь ее золотого юбилея в 2002 году.

Трамп был угощен изысканными блюдами. Фото: itv.com

Президент сидел между королем и принцессой Кейт Миддлтон. Фото: itv.com

Кроме того, был создан специальный коктейль — Transatlantic Whisky Sour (Трансатлантический виски сауэр) — в честь исторического второго государственного визита Дональда в Британию. В нем виски Johnnie Walker сочетается с ярким цитрусовым вкусом мармелада, пекановой пеной и поджаренным зефиром на бисквите.

Коктейль увенчан пекановой пеной и украшен поджаренным зефиром Напиток Transatlantic Whisky Sour

Отметим, что традиция готовить фирменный коктейль для каждого государственного банкета была введена королем Чарльзом, и в среду был представлен британско-американский вариант классического виски-сауэр. Сам же президент США практически не пьет, поэтому попробовать особенный напиток, вероятно, удостоились другие гости.