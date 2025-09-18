На приеме у короля Трампа угостили уникальным коктейлем, но не учли интересный факт

Трамп, похоже, не смог оценить вкус созданного в его честь напитка

По случаю визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Виндзорском замке дали роскошный государственный банкет. Интересно, что, среди прочего, гостей угощали созданным в честь непьющего Трампа коктейлем на основе виски.

Традицию создавать уникальный коктейль для каждого государственного банкета ввел король Чарльз. Для ужина с Трампом приготовили коктейль Transatlantic Whisky Sour — "британско-американскую интерпретацию" классического коктейля виски сауэр. Коктейль был украшен пенкой из пекана и поджаренным маршмеллоу на печенье в форме звезды.

Процесс приготовления эксклюзивного напитка в честь Трампа опубликовали на странице королевской семьи в "Х"

Также известно, что гостям подавали коллекционный портвейн 1945 года — в знак почтения Трампу как 45-му и 47-му президенту США, а также в честь года рождения матери американского президента подавали коньяк Hennessy 1912 года Grande Champagne.

Но сам Трамп, судя по всему, не стал дегустировать ни коктейль, ни другие марочные напитки. Ранее американский президент публично заявлял, что не употребляет алкоголь. Он объяснил это тем, что его брат умер из-за проблем с алкоголем. Этот опыт, по словам Трампа, стал для него уроком и причиной полного отказа от спиртного.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа с королем Чарльзом III не обошлась без конфуза. Президент США нарушил этикет.