Мировые лидеры застряли в пробке из-за кортежа Трампа: кто "сохранил лицо", а кто провалил протокол

Кортеж Дональда Трампа остановил движение других мировых лидеров. Макрон, Эрдоган и Ли Чже Мэн оказались в одинаковой ситуации, но отреагировали по-разному

Начало сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запомнилось не только речами, но и транспортным коллапсом, вызванным усиленными мерами безопасности для кортежа Дональда Трампа. Пока улицы перекрывали ради проезда главы Белого дома, президенты Франции, Турции и Южной Кореи оказались заложниками ситуации.

Как пишет AP, автомобиль Эммануэля Макрона был остановлен полицейскими. Французский президент не стал ждать в салоне – он вышел и прошел пешком вместе с охраной. Более того, он позвонил Трампу прямо из пробки и в шутку заметил:

Как обстоят дела? Знаешь что? Я жду тебя на улице, потому что все вокруг застыло! Эммануэль Макрон

Этот эпизод быстро превратился в тему дипломатического разговора, поскольку Макрон воспользовался возможностью продолжить.

"Я хотел бы в эти выходные кратко обсудить с Катаром и вами ситуацию в секторе Газа", — сказал он.

Французские СМИ сообщили, что Макрон смог продолжить прогулку через несколько минут, когда улица снова открылась.

Другая атмосфера была вокруг турецкой делегации. По данным South China Morning Post, кортеж Реджепа Тайипа Эрдогана также остановили, чтобы пропустить Трампа. В отличие от Макрона турецкая сторона выглядела недовольной, хотя публичных заявлений об инциденте не было.

Похожая сцена разыгралась и с участием президента Южной Кореи Ли Чже Мена. Его делегация пыталась спорить с офицерами полиции, но безрезультатно — им пришлось ждать на тротуаре, пока дорога снова не открылась. СМИ отметили, что корейский лидер выглядел раздраженным.

Как Макрон, Эрдоган и Ли Чже Мэн поступили с точки зрения протокола

Эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко объяснила "Телеграфу" как выглядит эта ситуация с точки зрения этикета. Два президента из трех либо не смогли держать лицо, либо специально показали свое раздражение.

Наталья Адаменко

"Есть такое выражение, оно касается не только обычного общения между людьми, но и дипломатического протокола, – пожать плечами. Это значит, что мы на что-то обратили внимание, но сделали вид, что это нас не касается. Мы делаем это для того, чтобы не произошло скандала или конфликта", – пояснила она.

Макрон позвонил по телефону и пошутил. По мнению эксперта, он дал понять Трампу, что он заметил этот момент, но воспринял его с юмором и посмеялся. Эрдоган и Ли Чже Мэн выглядели раздраженными.

"Это говорит о том, что они не хотели или не умели держать себя в руках, не умели, что называется, держать лицо. Я не могу за них вам сказать, сделали ли они вид раздраженного лидера государства, действительно ли они были раздражены, или они специально дали понять: мы все видели и обратили на это внимание, и восприняли это как неуважение к себе. И это не делает их лучше Макрона", – объяснила Адаменко.

На ее взгляд, это может быть преднамеренная демонстрация, хотя их намерения точно неизвестны. Эксперт отметила, что Макрон, упаковал ситуацию "в яркую обертку".

"То есть, ну, Боже, посмеемся, как это все получилось. Он поставил себя немного выше этой ситуации, потому что лучше вообще не входить в конфликтные отношения, чем выходить из них", — отметила Адаменко.

Эрдоган и корейский президент наоборот вошли в зону конфликта, потому что действительно все обратили внимание на то, что они были раздражены. Как пояснила эксперт, это может пройти как вода в песок или будет еще какая-то реакция.

"Не знаю, или это какая-то политическая игра, или действительно это раздражение так выплеснулось, потому что это не могло быть незаметным для всего мира", – резюмировала Адаменко.

Напомним, выступлению президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке предшествовало два казуса – не работали эскалатор и телесуфлер. Он использовал это, чтобы высказать все свои претензии к организации.