Трамп резко изменил риторику о войне в Украине: при чем здесь Мелания

После встречи с Зеленским Дональд Трамп заговорил по-другому о войне. Эксперты говорят: без Мелании здесь не обошлось.

Мелания Трамп могла повлиять на изменение позиции своего мужа, президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине. Недавно Трамп впервые заявил, что Украина способна вернуть все свои территории, хотя еще недавно призвал Киев к уступкам Москве. О возможном влиянии супруги на Трампа западным СМИ заявила эксперт.

Факты:

Мелания Трамп, по мнению специалиста, влияет на мнение президента США об Украине

На Трампа влияют разные люди, а его мнение быстро меняется

Трамп теряет терпение к России, тогда как раньше имел другую риторику

Мелания Трамп – бывшая модель, третья жена Трампа и мать его сына Баррона

В интервью для FRANCE 24 Мелинда Харинг, старшая советница по вопросам взаимодействия с общественностью организации Razom for Ukraine и признанная эксперт по Украине, отмечает, что в лагере Трампа есть силы, которые поддерживают Украину, и одна из них – Мелания Трамп. В частности, она занимается проблемой украинских детей, которых вывезли на территорию России.

Она также сказала, что "лучшие друзья первой леди – все украинские американцы". Однако на Трампа влияет не только Мелания. Например, вице-президент США Джей Ди Вэнс "не любит Украину". Однако на Трампа влияет то, с кем он говорил последним.

Что известно о позиции Трампа по войне в Украине

Во вторник, 23 сентября Дональд Трамп изменил свои высказывания по Украине. Произошло это после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако позиция Трампа меняется очень быстро, отмечают эксперты, но зависит даже не от России или Украины. Харринг также говорит, что риторика Трампа может измениться "уже завтра".

Джей Ди Вэнс позже, в среду, отметил, что Трамп теряет терпение по отношению к россиянам. Напомним, ранее Трамп обвинял Украину в войне на уровне с Россией.

Третья жена Трампа: что известно о Мелании

Дональд и Мелания Трамп

"Телеграф" неоднократно писал о супруге президента Трампа. Мелания родом из Словении. К роману с Трампом она имела успешную модельную карьеру. Она не первая жена Трампа — до брака с ней президент США был женат дважды. В Мелании и Дональда Трамп есть сын Баррон. С другими детьми Трампа в Мелании довольно полярные отношения, в частности, она не в ладах с падчерицей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что как первая леди Мелания Трамп привлекает внимание своим стилем. Его неоднократно осуждали за определенную экстравагантность. На Генассамблее ООН, где ее муж высказал новую позицию по Украине, леди Трамп не захотела провести основательный разговор тет-а-тет с украинской первой леди Еленой Зеленской.