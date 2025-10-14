Французский суд приговорил Саркози к 5 годам: как выглядит тюрьма, где будет сидеть экс-президент (фото)
-
-
Тюрьма Ла-Санте в Париже станет домом для политика на ближайшие пять лет
В сентябре во Франции суд признал виновным экс-президента Николя Саркози по делу о финансировании его победной предвыборной компании 2007 года ливийским лидером Муаммаром Каддафи. 21 октября политик должен отправиться отбывать наказание в парижскую тюрьму "Ла-Санте".
Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. При этом, как пишет RTL, находиться бывший 70-летний глава Елисейского дворца будет, скорее всего, в одиночной камере для "уязвимых лиц".
Что нужно знать:
- Бывший президент Франции приговорен к пяти годам лишения свободы
- Он будет отбывать срок в специальном блоке
- Ла-Санте — одна из старейших и самых известных тюрем Парижа
Тюрьма Ла-Санте является одним из главных пенитенциарных заведений Парижа и расположена на востоке района Монпарнас 14-го округа на юге города по адресу: Рю де ля Санте, 42. Это одна из самых известных тюрем и во Франции. В ней есть секции "сурового режима" и VIP-отделения.
Тюрьма трапециевидной формы площадью 2,8 га была построена на месте лечебного учреждения, имевшее название "Дом здоровья" и открытая 20 августа 1867 года. Она стала 11 тюрьмой в столице Франции и изначально в ней было 500 камер, рассчитанных на 2000 заключенных.
В тюрьме приводили в исполнение смертную казнь, гильотинируя и расстреливая осужденных преступников.
С 2014 по 2019 годы в тюрьме проводили ремонт, ориентировочная стоимость которых составила 800 миллионов евро. Модернизация сократила вместимость тюрьмы с 920 до 800 мест, однако увеличив площадь камер с 7 до 9 метров квадратных. Также в них установили современную сантехнику и с душем.
До 2000 года заключенные были разделены в тюрьме по географическому происхождению и этнической принадлежности.
- Блок А: Западная Европа
- Блок Б: Центральная, Восточная, Западная и Южная Африка
- Блок С: Северная Африка
- Блок D: остальной мир
В тюрьме Ла-Санте содержатся известные люди. Для них обустроены 19 изолированных "VIP-камер". К примеру, в одной из них отбывал свой срок звезда фильмов "Такси", внесенный в базу "Миротворец", Сами Насери.
Также в подобной сидел бывший глава французского модельного агентства Жан-Люк Брюнель, обвиненный в поставках девушек американскому финансисту Джеффри Эпштейну.
Известно о трех побегах, совершенных из тюрьмы. Один из них произошел в мае 1986 года. Некто Мишель Вожур, осужденный на 28 лет, пробрался на крышу тюрьмы, угрожая охранникам фальшивым пистолетом и нектаринами, окрашенными под гранаты, в зеленый цвет.
Там его подобрала жена, которая специально брала уроки пилотирования вертолета, и они сбежали. Данную историю даже экранизировали.
