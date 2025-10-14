Французький суд засудив Саркозі на 5 років: як виглядає в’язниця, де сидітиме екс-президент (фото)

В’язниця Ла-Санте у Парижі стане домівкою для політика на найближчі п'ять років

У вересні у Франції суд визнав винним екс-президента Ніколя Саркозі у справі про фінансування його переможної передвиборчої кампанії 2007 року лівійським лідером Муаммаром Каддафі. 21 жовтня політик має відправитися відбувати покарання у паризьку в’язницю "Ла-Санте".

Саркозі засудили до п’яти років позбавлення волі. При цьому, як пише RTL, перебувати колишній 70-річний голова Єлисейського палацу, швидше за все, буде в одиночній камері для "вразливих осіб".

Що потрібно знати:

Колишнього президента Франції засуджено до п’яти років позбавлення волі

Він відбуватиме термін у спеціальному блоці

Ла-Санте — одна з найстаріших і найвідоміших в’язниць Парижа

В’язниця Ла-Санте є одним із головних пенітенціарних закладів Парижа і розташована на сході району Монпарнас 14-го округу на півдні міста за адресою: Рю де ля Санте, 42. Це одна з найвідоміших в’язниць у Франції. У ній є секції "суворого режиму" та VIP-відділення.

В’язниця трапецієподібної форми площею 2,8 га була побудована на місці лікувального закладу, що мала назву "Будинок здоров’я" та відкрита 20 серпня 1867 року. Вона стала 11 в’язницею у столиці Франції і спочатку у ній було 500 камер, розрахованих на 2000 ув’язнених.

Головний вхід до в’язниці Ла-Санте

У в’язниці виконували смертну кару, гільйотуючи і розстрілюючи засуджених злочинців.

Північний фасад в’язниці Ла-Санте

З 2014 до 2019 року у в’язниці проводили ремонт, орієнтовна вартість яких склала 800 мільйонів євро. Модернізація скоротила місткість в’язниці з 920 до 800 місць, проте збільшивши площу камер з 7 до 9 квадратних метрів. Також у них встановили сучасну сантехніку з душем.

Вид на в’язницю з вулиці Месьє

До 2000 року ув’язнених було розділено у в’язниці з географічного походження та етнічної приналежності.

Блок А: Західна Європа

Блок Б: Центральна, Східна, Західна та Південна Африка

Блок С: Північна Африка

Блок D: решта світу

У в’язниці Ла-Санте утримуються відомі люди. Для них облаштовано 19 ізольованих "VIP-камер". Наприклад, в одній із них відбував свій термін зірка фільмів "Таксі", внесений до бази "Миротворець", Самі Насері.

Семи Насері в ролі Даніеля Моралеса

Також у подібній сидів колишній глава французького модельного агентства Жан-Люк Брюнель, звинувачений у постачанні дівчат американському фінансисту Джеффрі Епштейну.

Усередині в’язниці

Відомо про три втечі, вчинені з в’язниці. Один із них стався у травні 1986 року. Такий собі Мішель Вожур, засуджений на 28 років, пробрався на дах в’язниці, погрожуючи охоронцям фальшивим пістолетом та нектаринами, пофарбованими під гранати, у зелений колір.

Втеча з в’язниці на гелікоптері

Там його підібрала дружина, яка спеціально брала уроки пілотування гелікоптера, і вони втекли. Цю історію навіть екранізували.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що перша леді Франції Бріжит Макрон на церемонії відкриття Національного інституту досліджень у Парижі показала середній палець.